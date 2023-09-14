Меган Маркл сняла обручальное кольцо: что произошло

Над дизайном обручального кольца принц Гарри работал вместе с Cleave & Company

42-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри и мать двоих его детей, на Играх Непокоренных в Германии появилась без обручального кольца, на что сразу же обратили внимание дотошные поклонники пары и обычные зеваки. Герцогиню Сассекскую впервые увидели без кольца, когда она и Гарри присутствовали на вечеринке "Семья и друзья" 12 сентября. Аксессуар снова пропал, когда на следующий день пара пришла на турнир по баскетболу на колясках. Это породило новые слухи о проблеме в браке, однако US Weekly утверждает, что дело совершенно не в этом.

По информации таблоида, кольцо отдали в ремонт, поскольку ослабла его оправа.

Как известно, Гарри разработал кольцо вместе с ювелирной компанией Cleave & Company, которая также была постоянным ювелиром покойной королевы Елизаветы II. Принц рассказал BBC во время интервью после помолвки в ноябре 2017 года, что он использовал новый камень из Африки, где он и Меган проводили время вместе в начале своих отношений, в сочетании с бриллиантами, которые когда-то носила его мама, принцесса Диана.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Кольцо из желтого золота, потому что оно любимое [Меган], а сам главный камень я привез из Ботсваны, а маленькие бриллианты с обеих сторон — из ювелирной коллекции моей матери, чтобы убедиться, что она с нами в этом безумии и нашем решении идти по жизни вместе", – сказал он.

В июне 2019 года Меган впервые появилась на публике после рождения сына, принца Арчи, на ежегодном параде Trooping the Color. Она продемонстрировала новое кольцо в паве, рядом с ее обручальным кольцом. Гарри создал это изделие, чтобы отметить годовщину свадьбы и отпраздновать их растущую семью. Внутри кольца принц поместил камни для Меган, Арчи и себя на нижнюю сторону хрупкого изделия.

В Германии без украшений Меган все же не осталась. Она надела свое валлийское золотое обручальное кольцо на игры, которые представляют собой международные спортивные соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов, соучредителями которых Гарри был в 2014 году. Гарри и Меган дебютировали на публике как пара, посетив мероприятие в Торонто три года спустя.

Ранее Фокус писал, что жена принца Гарри на Играх непокоренных поразила публику своей экстремальной худобой.