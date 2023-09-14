Меган Маркл встревожила поклонников экстремальной худобой (фото)

По словам инсайдеров, в последние месяцы на герцогиню Сассекскую обрушились неудачи, из-за которых она серьезно переживает.

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42-летняя супруга принца Гарри, Меган Маркл, снова заставила публику говорить о стремительной потере веса после того, как появилась в шортах на Играх Непокоренных в Германии. Однако первые слухи о здоровье Меган начались после того, как ее заметили в Монтесито 11 августа в обычно теплый день одетой очень не по погоде, пишет The Things. Она вышла на улицу в шерстяном пальто и шарфе. На ее руке был NuCalm Biosignal Processs Dic, пластырь, который, как утверждается, помогает "снижать… стресс, улучшать качество сна и повышать… концентрацию".

В беседе с Life and Style источник утверждал, что резкая потеря веса Меган объясняется огромным стрессом, который она испытывает.

Меган Маркл вручает награды на Играх Непокоренных Фото: Getty

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"Тревожность Меган усиливается, когда она не контролирует ситуацию. Похоже, что Меган наконец-то испытывает давление, связанное с необходимостью оставить свой след в Голливуде. Попытки восстановить себя, постоянные проблемы с деньгами, Гарри путешествует и часто оставляет ее дома одну – все это складывается. Она в стрессе, и друзья боятся, что ее состояние может ухудшаться", – заявил инсайдер.

Также ходят слухи о проблемах в браке. Финансовое положение пары и общественная реакция негативно отразились на их браке: появились слухи о найме адвокатов по разводам и опасения по поводу раздела их собственного капитала в 60 миллионов долларов. У пары нет брачного договора, поэтому возможная дележка денег и недвижимости еще больше пугают бывшую актрису. Все это отражается на состоянии Меган не в лучшем виде.

"Когда Меган в стрессе, она почти не ест. Друзья говорят, что она сбросила как минимум семь килограммов. У нее нет аппетита, когда она много нервничает", – говорят знакомые Маркл.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл, которая, несмотря на финансовые трудности, любит дорогие вещи, появилась в аэропорту Лос-Анджелеса в образе за 40 тысяч долларов.