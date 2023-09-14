Меган Маркл стривожила шанувальників екстремальною худорбою (фото)

За словами інсайдерів, в останні місяці на герцогиню Сассекську навалилися невдачі, через які вона серйозно переживає.

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42-річна дружина принца Гаррі, Меган Маркл, знову змусила публіку говорити про стрімку втрату ваги після того, як з'явилася в шортах на Іграх Нескорених у Німеччині. Однак перші чутки про здоров'я Меган почалися після того, як її помітили в Монтесіто 11 серпня в зазвичай теплий день одягненою дуже не по погоді, пише The Things. Вона вийшла на вулицю у вовняному пальті та шарфі. На її руці був NuCalm Biosignal Processs Dic, пластир, який, як стверджується, допомагає "знижувати… стрес, покращувати якість сну і підвищувати… концентрацію".

У бесіді з Life and Style джерело стверджувало, що різка втрата ваги Меган пояснюється величезним стресом, який вона відчуває.

Меган Маркл вручає нагороди на Іграх Нескорених Фото: Getty

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"Тривожність Меган посилюється, коли вона не контролює ситуацію. Схоже, що Меган нарешті відчуває тиск, пов'язаний з необхідністю залишити свій слід у Голлівуді. Спроби відновити себе, постійні проблеми з грошима, Гаррі подорожує і часто залишає її вдома саму — все це складається. Вона в стресі, і друзі бояться, що її стан може погіршуватися", — заявив інсайдер.

Також ходять чутки про проблеми в шлюбі. Фінансове становище пари і громадська реакція негативно позначилися на їхньому шлюбі: з'явилися чутки про наймання адвокатів з розлучень і побоювання з приводу поділу їхнього власного капіталу в 60 мільйонів доларів. У пари немає шлюбного договору, тому можливий поділ грошей і нерухомості ще більше лякає колишню актрису. Усе це позначається на стані Меган не в найкращому вигляді.

"Коли Меган у стресі, вона майже не їсть. Друзі кажуть, що вона скинула щонайменше сім кілограмів. У неї немає апетиту, коли вона багато нервує", — кажуть знайомі Маркл.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл, яка, незважаючи на фінансові труднощі, любить дорогі речі, з'явилася в аеропорту Лос-Анджелеса в образі за 40 тисяч доларів .