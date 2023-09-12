Меган Маркл в образі за 40 тисяч доларів була помічена в аеропорту (фото)

Герцогиня Сассекська летить до Німеччини до свого чоловіка, принца Гаррі, на Ігри Нескорених.

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42-річна Меган Маркл була помічена в аеропорту Лос-Анджелеса, щоб вирушити в Німеччину і приєднатися до принца Гаррі на Invictus Games. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Для перельоту герцогиня обрала комфортний образ вартістю 40 тисяч доларів. Меган Маркл була в темно-синьому светрі з V-подібним вирізом (138 доларів), широких штанах Ulla Johnson Polina (590 доларів) і своїх улюблених білих балетках Valentino Roman з гострим носком, які спочатку продавалися за ціною 770 доларів.

Крім того, вона доповнила ансамбль сонцезахисними окулярами Celine Triomphe (510 доларів), капелюхом Janessa Leone Michon (267 доларів) і сумкою Goyard St Louis PM (близько 2365 доларів). З її сумки визирав Шарф Hermès Rayures d'Ete Маркл (1225 доларів).

Але найдорожчі елементи вбрання герцогині знаходилися на її зап'ясті. Маркл поєднала свій браслет Cartier Love з жовтого золота (7350 доларів США) зі своїм улюбленим годинником Tank Française (26 000 доларів США) з того ж дорогоцінного металу, останній з яких, як вважають, вона успадкувала від принцеси Діани.

Нагадаємо, принц Гаррі здивував зворушливим жестом під час Ігор Нескорених.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл.