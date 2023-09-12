Вболівальники змагань для поранених військових мали змогу особисто поспілкуватися з герцогом.

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Принц Гаррі здивував зворушливим жестом під час Ігор Нескорених-2023 у Німеччині. Про це пише Hello Magazine.

Виявилося, що син британського короля Чарльза ІІІ з гордістю тримав фотографію покійного члена сім'ї вболівальника, який загинув після служіння своїй країні, і позував для фотографії з цим зображенням. Про цей момент розповіла кенійська сенаторка Глорія Орвоба, яка сиділа поруч із принцом під час фіналу змагань.

"Він такий людяний, він такий приземлений, і він спілкується з людьми. Був інцидент, коли ми сиділи на трибунах. Був один хлопець, який підійшов і сказав: "Будь ласка, принце Гаррі, потримайте цю фотографію…" Я думаю, що це був член сім’ї, який загинув під час війни".

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"Він хотів фотографію, на якій принц Гаррі тримає фотографію члена сім'ї, і дуже хвилювався, але він просто сказав: "О, це член вашої сім'ї? Без проблем, і він тримав фотографію, і я подумала: "Погляньте на це". Я все ще вбираю це в себе, але це деякі з лідерів, які нам потрібні у світі".

Говорячи більше про свою розмову з герцогом, Глорія додала: "Я так хвилювалася на початку, але він має такий спосіб заспокоїти вас, я майже забула, що розмовляла з герцогом Сассекським [швидше] хлопцем із сусіднього будинку. Це була приємна розмова".

Нагадаємо, більшість британців вважають, що принца Гаррі треба виключити з лінії успадкування престолу.

Також Фокус писав про появу принца Гаррі у Віндзорі в перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ.