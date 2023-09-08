Меган Маркл засмутилася, що не приїхала до Великобританії

Принц Гаррі спочатку відвідав церемонію Wellchild Awards у Лондоні, а згодом Віндзор у перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, проте дружини разом з ним не було.

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Принц Гаррі зізнався, як Меган Маркл відреагувала на те, що він сам прибув до Великобританії. Про це пише Mirror.

Цього року герцог Сассекський повернувся до Великобританії вчетверте, і він знову здійснив цю подорож без дружини.

Напередодні менший син короля Великобританії Чарльза ІІІ відвідав церемонію вручення нагород Wellchild Awards у Лондоні, але Меган Маркл з ним не було. Згодом герцог відвідав Віндзор у день роковин смерті королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2023.

Принц Гаррі під час церемонії Wellchild Awards виголосив промову для важкохворих дітей. Родичам 14-річної Рукі Анігоро герцог сказав, що Меган "дуже засмучена тим, що не може бути тут", і згадав, що у пари попереду "напружений тиждень", маючи на увазі Ігри Нескорених у Німеччині.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

У Дюссельдорфі герцогиня Сассекська повинна приєднатися до свого чоловіка.

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Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Хоча Меган там не було, Гаррі згадав про свою сім'ю під час виступу на церемонії нагородження, пожартувавши, що у нього є п'ятеро власних дітей.

Звертаючись до сімей хворих дітей, він сказав: "Як батько двох дітей і трьох собак, тобто в основному п’ятьох душ, я гостро усвідомлюю, скільки радощів і труднощів пов’язано з вихованням дітей".

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон не хочуть зустрічатися з Гаррі під час його візиту в Європу.

Також Фокус писав про зворушливу промову принца Гаррі, присвячену королеві Єлизаветі ІІ.