Вышел первый официальный трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство"

Мировая премьера фильма запланирована на 20 декабря 2023 года.

DS Studios представила первый полноценный трейлер второй части супергеройского боевика о приключениях Аквамена под названием "Аквамен и потерянное царство". Ролик продолжительностью 166 секунд, дает понять, что поклонники фильма, которые так долго ждали его продолжения после выхода первой части в 2018-м, расстроены не будут.

Зрителей ждут очень много невероятных поворотов.

Так, Артур Карри (Джейсон Момоа) теперь король Атлантиды. Он женат на Мере (Эмбер Херд), которая родила ему ребенка, и хотя его брат Орм (Патрик Уилсон) заперт, Артуру понадобится его помощь, чтобы победить Черного Манту (Яхья Абдул-Матин II), нового злодея, твердо намеренного положить конец миру Артура.

Воссоединение братьев – один из самых интересных моментов новой картины. Сложные отношения между ними станут практически центральной темой "Аквамена и потерянного царства", усиливая эмоциональную глубину сиквела. Как поделился на недавнем CinemaCon режиссер Джеймс Ван: "Орм был злодеем в первом фильме, но на этот раз он нужен Артуру, чтобы помешать мстительной Черной Манте высвободить мощное древнее зло".

Тут же Николь Кидман снова предстанет в роли воинственной матери короля и будет с такой же прытью гонять по подводному миру в борьбе со злом, как и ее сыновья.

Режиссер Джеймс Ван не поскупился на спецэффекты в духе "Властелина колец". Не стоит забывать, что в первом фильме было много всего, и Ван сделал это намеренно.

"Этот фильм мне очень близок. Для меня это очень важно, особенно с того момента, с которого мы начали работу над первой картиной, и того, куда мы движемся в этой ленте. Мне кажется, что "Потерянное царство" — идеальный компаньон первому "Аквамену". Это как один и два, просто кажется, что они подходят друг другу. Поэтому я надеюсь, что вы, ребята, почувствуете то же самое, когда увидите финальный фильм", – заявил Ван группе журналистов в Лос-Анджелесе.

В трейлере также представлена огромная машина, известная как "Октобот", родом из загадочного потерянного королевства, седьмого подводного княжества, образовавшегося из затонувших останков Атлантиды, но таинственным образом исчезнувшего, как упоминалось в первом "Аквамене".

Орм на фоне Октобота Фото: DC Comics

Одна вещь, которая на этот раз кажется немного странной, – это тот факт, что у Аквамена и Меры есть семья, но Ван говорит, что это произошло из очень известной части его прошлого. "Ребята, я узнал о семье из "Форсажа". Вы можете увидеть, как кое-что из этого сыграло в "Аквамене и потерянном царстве" в большом, большом смысле. Нет, серьезно. Семейный аспект в этом деле был для меня очень важен, и спасибо Вину Дизелю за это"., – пошутил режиссер.

Премьера фильма запланирована на 20 декабря.

Ранее Фокус писал, что картине еще со старта прогнозирую коммерческий провал из-за практически полного отсутствия менеджмента. До недавних пор единственное, на что сподобились в Warner Bros., – представить 30-секундный тизер картины.