Фильму "Аквамен и потерянное царство" уже со старта прогнозируют провал: в чем причина

За три месяца до премьеры второй части "Аквамена" студия Warner Bros. еще не представила полноценного трейлера картины, как и не предприняла никаких маркетинговых шагов по ее продвижению.

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Вторая часть супергеройского фильма о приключениях Аквамена с Джейсоном Момоа в главной роли "Аквамен и потерянное царство" еще до своей премьеры может быть обречена на коммерческий провал, пишет Daily Mail. Поводом для такого пессимистичного прогноза послужило то, что компания Warner Bros. фактически пустила промоушн фильма на самотек за три месяца до его премьеры, назначенной на 20 декабря.

"Аквамен и потерянное царство" — продолжение фильма Warner Bros. Хит 2018 года "Аквамен" собрал 335 миллионов долларов внутри страны и 1,14 миллиарда долларов – по всему миру.

Съемки картины пришлись на период судебных разборок между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, сыгравшей в "Аквамене" Меру. Уже тогда вокруг личности актрисы разразился скандал, и ходили слухи, что роль ее героини будет если не полностью исключена из фильма, то максимально урезана.

Что касается новой премьеры, то не последнюю роль в ухудшении прогноза по кассовым сборам сыграла забастовка в Голливуде. Так, в июле поговаривали, что Warner Bros. может перенести фильмы "Дюна, часть вторая", "Аквамен и потерянное царство" и "Пурпурный цвет" на 2024 год из-за продолжающихся забастовок писателей и актеров, при этом оба профсоюза запрещают своим членам участвовать в продвижении фильмов на момент протеста. Недавно стало известно, что вторая часть "Дюны" выйдет 15 марта 2024 года вместо 3 ноября 2023-го.

Что касается "Аквамена и потерянного царства", то изначально его релиз был запланирован на 16 декабря 2022 года. Не исключено, что Warner Bros. может перенести выход картины на 2024 год, что объясняет отсутствие маркетинга на данный момент. Если же переноса не будет, то отсутствие полноценного трейлера не может не тревожить поклонников картины, а также команду фильма. Единственное, чем порадовала поклонников DC Studios, – это 30-секундный тизер-трейлер, который был частью тизера Warner Bros. с анонсом фильмов DC Comics 2022 года, начиная с февраля 2022 года.

На данный момент DC Studios представила только 30-секундный тизер-трейлер картины

Источник отмечает, что "Аквамен и потерянное царство" — это пятнадцатый и последний фильм в расширенной вселенной DC под руководством Уолтера Хамады. Первоначальную версию закончили снимать еще в декабре 2021 года. Позже прошло несколько провальных тестовых показов, из-за чего прошли пересъемки. Руководство Warner Bros. не хочет вновь упасть лицом в грязь и регулярно вносит правки в картину.

Первый фильм от новых боссов DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана — "Супермен: Наследие" с Дэвидом Коренсветом в главной роли нового Человека "Стали" — выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

Ранее Фокус писал, кто в итоге сыграл Меру в фильме "Аквамен и потерянное царство".