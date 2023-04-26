Стало известно, кто в итоге сыграл Меру в фильме "Аквамен и потерянное королевство"

Сколько времени уделили героине скандальной актрисы в предстоящей картине, пока что остается загадкой. Основной сценарий строился вокруг персонажей Артура и Орма.

Related video

37-летгняя американская актриса Эмбер Херд вернется к роли принцессы Меры, и сцены с ее участием зрители увидят во второй части фильма "Аквамен и потерянное королевство". Ранее сообщалось, что после скандального суда, где она проиграла бывшему мужу Джонни Деппу дело о клевете, сцены с ее участием сократили до минимума, однако, как пишет Insider, ее героиня присутствует в первом трейлере картины.

Недавно киностудия Warner Bros. показала свою двухчасовую презентацию CinemaCon, начав ее с первых кадров фильма "Аквамен и затерянное королевство", выход которого запланирован на 20 декабря. Мера, которую играет Херд, появилась в двух коротких кадрах.

В частности, она была замечена "сражающейся под водой", хотя никаких диалогов ее героиня не произносила. Свой зеленый костюм в новой части принцесса сменила на белый.

Трейлер второй части "Аквамена"

Однако до сих пор неясно, сколько экранного времени у нее будет.

"Я очень боролась, чтобы остаться в фильме – они не хотели включать меня в фильм. Мне дали сценарий, а затем предоставили новые версии сценария, в которых были убраны сцены с действиями, где изображали моего персонажа. Они в основном убрали кучу из моей роли. Они просто убрали кучу", – сказала она.

В период скандального судебного разбирательства в прошлом году на Change.org поклонники Деппа подали петицию с требованием исключить Херд из сиквела, которая собрала более 4,6 миллиона подписей.

В июне 2022 года появился слух, что Warner Bros. не взяли Эмбер для съемок и якобы ищут новую актрису. Тогдашний глава DC-Films Уолтер Хамада во время суда сказал, что они рассматривали возможность замены исполнительницы этой роли из-за опасений по поводу отсутствия у нее "естественной химии" с коллегой по фильму Момоа.

Он добавил, что вопросы возникли после завершения съемок первого фильма "Аквамен" из-за "химии" между Херд и Момоа.

"Редакционно они смогли заставить эти отношения работать в фильме. Было опасение, что потребовалось много усилий, чтобы добиться этого", — пояснил он, отметив, что Warner Bros рассматривает "кого-то с лучшей, более естественной химией с Джейсоном Момоа и пытается двигаться вперед в этом направлении".

Он также опроверг утверждения Херд о том, что роль ее персонажа, Меры, резко сократилась во время съемок, в том числе у нее отняли боевую сцену. На допросе одного из адвокатов Деппа Хамада сказал, что "участие персонажа было таким, каким оно было с самого начала". По его словам, "с самого начала разработки сценария фильм строился вокруг персонажей Артура и Орма", которых сыграли Джейсон Момоа и Патрик Уилсон соответственно.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп и Эмбер Херд урегулировали дело о клевете и размер компенсации.