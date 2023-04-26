Стало відомо, хто зрештою зіграв Меру у фільмі "Аквамен і загублене королівство"

Скільки часу приділили героїні скандальної акторки у майбутній картині, поки що залишається загадкою. Основний сценарій будувався навколо персонажів Артура та Орма.

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37-річна американська акторка Ембер Герд повернеться до ролі принцеси Мери, і сцени за її участю глядачі побачать у другій частині фільму "Аквамен і загублене королівство". Раніше повідомлялося, що після скандального суду, де вона програла колишньому чоловікові Джонні Деппу справу про наклеп, сцени за її участю скоротили до мінімуму, однак, як пише Insider, її героїня є у першому трейлері картини.

Нещодавно кіностудія Warner Bros. показала свою двогодинну презентацію CinemaCon, розпочавши її з трейлера фільму "Аквамен і загублене королівство", вихід якого заплановано на 20 грудня. Персонаж, якого грає Герд, з'явився у двох коротких кадрах.

Зокрема, вона була помічена "під водою під час битви", хоча жодних діалогів її героїня не озвучувала. Свій зелений костюм у новій частині принцеса змінила на білий.

Трейлер другої частини "Аквамена"

Однак досі незрозуміло, скільки екранного часу вона матиме.

"Я дуже боролася, щоб залишитися у фільмі – вони не хотіли додавати мене до фільму. Мені дали сценарій, а потім надали нові версії сценарію, в яких були прибрані сцени з діями, де зображали мого персонажа. Вони в основному прибрали купу з моєї ролі. Вони просто прибрали купу", — сказала зірка.

У період скандального судового розгляду минулого року на Change.org шанувальники Деппа подали петицію з вимогою виключити Герд із сиквела, щозібрала понад 4,6 мільйона підписів.

У червні 2022 року з'явилася чутка, що Warner Bros. не взяли Ембер для зйомок та нібито шукають нову акторку. Тодішній глава DC-Films Уолтер Хамада під час суду сказав, що вони розглядали можливість заміни виконавиці цієї ролі через побоювання з приводу відсутності "природної хімії" з колегою з фільму Момоа. Він додав, що питання виникли після завершення зйомок першого фільму "Аквамен" через "хімію" між Герд та Момоа.

"Редакційно вони змогли змусити ці стосунки працювати у фільмі. Було побоювання, що знадобилося багато зусиль, щоб досягти цього", — пояснив він, зазначивши, що Warner Bros розглядає "когось із кращою, природнішою хімією з Джейсоном Момоа і намагається рухатися вперед у цьому напрямі".

Він також спростував твердження Герд про те, що роль її персонажки, Мери, різко скоротилася під час зйомок, зокрема у неї забрали бойову сцену. На допиті одного з адвокатів Деппа Хамада сказав, що "участь персонажа була такою, якою вона була з від початку". За його словами, "від початку розробки сценарію фільм будувався навколо персонажів Артура та Орма", яких зіграли Джейсон Момоа та Патрік Вілсон відповідно.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп та Ембер Герд врегулювали справу про наклеп та розмір компенсації.