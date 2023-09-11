Фільму "Аквамен і втрачене царство" вже зі старту прогнозують провал: у чому причина

За три місяці до прем'єри другої частини "Аквамена" студія Warner Bros. ще не представила повноцінного трейлера стрічки, як і не здійснила жодних маркетингових кроків із її просування.

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Друга частина супергеройського фільму про пригоди Аквамена з Джейсоном Момоа в головній ролі "Аквамен і втрачене царство" ще до своєї прем'єри може бути приречена на комерційний провал, пише Daily Mail. Приводом для такого песимістичного прогнозу стало те, що компанія Warner Bros. фактично пустила промоушн фільму на самоплив за три місяці до його прем'єри, призначеної на 20 грудня.

"Аквамен і втрачене царство" — продовження фільму Warner Bros. Хіт 2018 року "Аквамен" зібрав 335 мільйонів доларів усередині країни й 1,14 мільярда доларів — по всьому світу.

Зйомки стрічки припали на період судових розбирань між Джонні Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд, яка зіграла в "Аквамені" Меру. Вже тоді навколо особистості акторки вибухнув скандал, і ходили чутки, що роль її героїні буде якщо не повністю виключена з фільму, то максимально урізана.

Що стосується нової прем'єри, то не останню роль у погіршенні прогнозу щодо касових зборів зіграв страйк у Голлівуді. В липні подейкували, що Warner Bros. може перенести фільми "Дюна, частина друга", "Аквамен і загублене царство" та "Барва пурпурова" на 2024 рік через страйки письменників і акторів, які тривають, водночас обидві профспілки забороняють своїм членам брати участь у просуванні фільмів на момент протесту. Нещодавно стало відомо, що друга частина "Дюни" вийде 15 березня 2024 року замість 3 листопада 2023-го.

Що стосується "Аквамена і загубленого царства", то спочатку його реліз був запланований на 16 грудня 2022 року. Не виключено, що Warner Bros. може перенести вихід стрічки на 2024 рік, що пояснює відсутність маркетингу наразі. Якщо ж перенесення не буде, то відсутність повноцінного трейлера не може не турбувати шанувальників стрічки, а також команду фільму. Єдине, чим порадувала шанувальників DC Studios, — це 30-секундний тизер-трейлер, який був частиною тизера Warner Bros. із анонсом фільмів DC Comics 2022 року, починаючи з лютого 2022 року.

Наразі DC Studios представила тільки 30-секундний тизер-трейлер стрічки

Джерело зазначає, що "Аквамен і втрачене царство" — це п'ятнадцятий і останній фільм у розширеному всесвіті DC під керівництвом Волтера Гамади. Початкову версію закінчили знімати ще в грудні 2021 року. Пізніше відбулося кілька провальних тестових показів, через що відбулися перезйомки. Керівництво Warner Bros. не хоче знову впасти обличчям у багнюку та регулярно вносить правки в стрічку.

Перший фільм від нових босів DC Studios Джеймса Ганна та Пітера Сафрана — "Супермен: Спадщина" з Девідом Коренсветом у головній ролі нової Людини зі Сталі — вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

Раніше Фокус писав, хто зрештою зіграв Меру у фільмі "Аквамен і втрачене царство".