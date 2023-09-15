Натали Портман была замечена на пляжной фотосессии для Dior (фото)
У оскароносной Натали Портман и модного дома Dior уже много лет взаимная любовь.
42-летняя американская актриса Натали Портман была замечена во время фотосессии на пляже в Испании. Об этом пишет Daily Mail.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Знаменитость примерила прозрачное струящееся красное платье с глубоким вырезом для съемок новой кампании Dior. В окружении съемочной группы звезда "Черного лебедя" бежала вдоль берега по песку.
В какой-то момент оскароносная актриса прыгнула в воду для эффектного кадра, а выйдя на берег закуталась в белый халат. На фотосессии она выглядела сияющей: с минимальным макияжем и растрепанными волосами.
Несмотря на свой напряженный график, Портман переживает сложности в личной жизни. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что супруг актрисы, 46-летний хореограф Бенджамин Мильпье изменил ей с юной эко-активисткой Камиллой Этьен. После появления этих слухов, инсайдеры утверждали, что Натали готовится к разводу.
С тех пор супругов видели несколько раз вместе, однако они были без обручальных колец. У пары есть двое детей — 12-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.
Ранее Фокус писал, что Dior воссоздали для Натали Портман кутюрное платье Junon 1949 года.