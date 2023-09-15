Виктория Бекхэм продемонстрировала деловой ансамбль на осень 2023 (фото)

Знаменитость провела время с Анной Винтур и Эдвардом Эннинфулом.

49-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм посетила всемирный показ Vogue, который состоялся в Theatre Royal Drury Lane в Лондоне, пропустив красную дорожку. Снимками с события жена Дэвида Бекхэма делится в своем Instagram.

Многодетная мама демонстрировала изящество в черном смокинге с шелковыми лацканами из своей новой коллекции. Она сочетала его с парой гармоничных черных брюк с шелковой полосой внизу и собрала свои длинные волосы в гладкий хвост. А на ее ногах были черные туфли.

Обращаясь к своим подписчикам в соцсети, знаменитость сказала: "Я как раз еду на Vogue World, весь день была в студии на подготовке к показу, поэтому спешила, чтобы подготовиться".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Мероприятие стало сбором средств для британской индустрии исполнительского искусства, а главный редактор Vogue Анна Винтур наблюдала за процессом.

Бекхэм также поделилась фото с Винтур и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Виктория Бекхэм с Анной Винтур и Эдвардом Эннинфулом

Первое событие Vogue World включало показ мод и уличную ярмарку, когда оно состоялось в районе мясной промышленности Нью-Йорка в 2021 году.

Напомним, принцесса Евгения впервые после рождения сына вышла на публику, посетив это же событие в Лондоне.

Также Фокус писал о появлении Джареда Лето на Vogue World 2023.