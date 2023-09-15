Леонардо Ди Каприо инкогнито пробрался на вечеринку с моделями в Лондоне

Оказалось, что на приеме после мероприятия Vogue World в Лондоне, голливудская звезда был там же, где и модель Нилам Гилл, которая ранее отрицала их отношения.

Супермодели, актеры и члены королевской семьи собрались в Королевском театре Друри-Лейн в Лондоне на Всемирном показе Vogue. И многие звезды продолжили веселиться до поздней ночи в частном клубе George в центре Мейфэйр, чтобы отпраздновать это событие на официальной вечеринке после мероприятия. Одним из тайных гостей, который старался сохранить инкогнито, стал Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

Он был одет в черный костюм и скрывал лицо за черной бейсболкой и такой же маской, но его все равно узнали.

Неузнаваемый Леонардо Ди Каприо в Лондоне Фото: Getty Images

48-летний Лео изо всех сил старался скрыться от папарацци. После своих свиданий с итальянской супермоделью Витторией Черетти актер старается вести себя более сдержанно.

У него репутация человека, встречающегося только с женщинами младше 25 лет, и он, как известно, склонен расставаться с ними после того, как они преодолеют этот рубеж, как он это сделал со своей последней серьезной подругой Камилой Морроне , которой сейчас 26 лет.

После того, как появились фотографии с Витторией, многие поспешили высмеять его за то, что их отношения не будут долгими, поскольку в июне следующего года ей исполнится 26 лет.

Впрочем, на вечеринке Леонардо Ди Каприо явно встретился с другой супермоделью, британкой Нилам Гилл, которая ранее отдыхала с ним на одной яхте и была записана таблоидами в очередную пассию Лео.

Нилам поспешила возразить, заявив, что у нее нет романтических отношений с Лео, а сама она встречается с одним из его друзей. Так это, или нет, но на вечеринке в Лондоне они явно встретились.

Неузнаваемый Леонардо Ди Каприо в Лондоне

Vogue World, названный британским ответом культовому Met Gala, также является детищем главного редактора Vogue Анны Винтур.

Яркая феерия, объявленная "многоактным праздником британского исполнительского искусства", положила начало Неделе моды в Лондоне.

Мероприятие в четверг послужило сбором средств для британской индустрии исполнительских искусств, а Анна наблюдала за ходом мероприятия.

Шоу Vogue World

Первое мероприятие Vogue World включало в себя показ мод и уличную ярмарку, когда оно проходило в мясоперерабатывающем районе Нью-Йорка в 2021 году, но лондонская церемония была гораздо более грандиозным событием.

Дресс-код был мероприятия был "Вечер премьеры".

На вечере, организованном режиссером Стивеном Долдри, лауреатом премии BAFTA и лауреатом премии Лоуренса Оливье, режиссером шоу Эмили Бернс и креативным продюсером Фрэн Миллер вместе с командой Vogue, было представлено огромное количество исполнительских видов искусства.

Ранее Винтур заявила, что эта индустрия находится "под угрозой", а это значит, что все доходы от продажи билетов пойдут ряду театральных компаний, в том числе Национальному театру, Королевскому оперному театру и Королевскому балету.

На сцене шоу Vogue World выступали FKA Twigs, Стормзи и Энни Леннокс. А Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон вышли на сцену, держась за руки.

Напомним, шоу Vogue World посетили члены королевской семьи. Принцессы Беатрис и Евгения блистали в шикарных нарядах на красной дорожке.