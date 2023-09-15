Блейк Лайвли приготовила десерт в компании всемирно известного кондитера (видео)

Актриса и многодетная мать умело управлялась на кухне, активно помогая знаменитому французскому кондитеру.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли, которая недавно запустила собственную линию напитков, в компании знаменитого французского кондитера Седрика Гроле приготовила вкуснейший десерт, а видео процесса мастер опубликовал на своей странице в соцсети.

На видео многодетная мать в элегантном ансамбле, состоящем из темно-синего кардигана с поясом и контрастными краями и светлой юбке миди, помогает французу на кухне. Она пробует тесто с огромного миксера, потом мастерски разравнивает его на противне, вырезает формой основу десерта и многое другое. Лайвли уверенно чувствует себя на кухне, активно посыпая готовый десерт ягодами, а затем вместе с Гроле смакует напиток собственного производства.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"@cedricgrolet Тебе следовало бы освободить свою выпечку от орехов, если ты не хотел, чтобы я свела тебя с ума. Люблю тебя, дружище. Было время в моей жизни. Рада, что смог взять с собой @bettybuzz и @bettybooze, чтобы компенсировать хаос, шеф-повар", – подписала совместное видео Блейк.

"@cedricgrolet и @blakelily вместе создали торт! Она так удивила меня своим талантом! Что вы думаете об этом ? Шарлотка с фруктами и такими свежими напитками", – в свою очередь написал Гроле.

Седрик – шеф-повар-кондитер ресторана Le Meurice в Париже, входящего в коллекцию Dorchester. В выпечке Grolet основное внимание уделяется фруктам и новой интерпретации традиционных французских десертов. Он прославился тем, что создает десерты, похожие на фрукты, из которых они сделаны. Чтобы добиться этого эффекта, Гроле лепит тонкую оболочку из белого шоколада и наносит на нее аэрографию, чтобы имитировать внешний вид и текстуру таких фруктов, как лимоны, яблоки и инжир.

Гроле также является автором кулинарной книги Fruits, в которой рассказывается о его фруктовых десертах.

В марте 2018 года он открыл свою первую кондитерскую в Le Meurice в Париже. Через год мастер открыл второй магазин под названием Cedric Grolet Opéra. В 2022 году третья кондитерская появилась в Лондоне, а совсем недавно Cedric Grolet распахнул свои двери для сладкоежек в Сингапуре.

Ранее Фокус писал, что Блейк Лайвли снялась для рекламы своих коктейлей в ярко-красном купальнике.