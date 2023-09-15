Твигги, Мэйси Уильямс и Сиенна Миллер: Топ-5 модных образов с красной дорожки Vogue World: London 2023

Шоу, которое называют лондонским Met Gala, организовала Анна Винтур и на красной дорожке собрались все британские звезды.

В лондонском театре Друри-Лейн прошло мероприятие Vogue World, на которое собрались все британские звезды. Пока их голливудские коллеги не могут выходить на красные дорожки из-за забастовок сценаристов и актеров, британским селебрити никто не запрещает блистать на красных дорожках, особенно по такому привлекательному поводу.

Дресс-кодом вечера стал "Вечер премьеры", а прием от Анны Винтур, главреда Vogue, организовали режиссер Стивен Долдри, лауреат премии BAFTA, режиссер шоу Эмили Бернс и креативный продюсер Фрэн Миллер вместе с командой Vogue.

Анна Винтур, Баз Лурманн и Эдвард Эннинфул Фото: Getty Images

На приеме представили широкий спектр исполнительских видов искусства.

Гости увидели оперу, балет и театр на мероприятии, которое проводится в начале Лондонской недели моды и призвано раскрыть и продемонстрировать таланты.

Ранее Винтур заявила, что индустрия исполнительских искусств находится "под угрозой", а это означает, что все доходы от продажи билетов пойдут ряду театральных компаний, в том числе Национальному театру, Королевскому оперному театру и Королевскому балету.

Красная дорожка Vogue World: London 2023

Мероприятие было доступно только богатым и знаменитым: стоимость одного билета составляла до 2521,70 фунтов стерлингов. Через лондонский Вест-Энд тянулась пробка из лимузинов.

По прибытии гостям было предложено завернуться в пашмину Coach и насладиться бесплатной текилой из бара, им дарили помады Estee Lauder и приглашали насладиться шербетом и лакрицей.

Гости приема постарались выбрать самые оригинальные и экстравагантные наряды, соответствующие тематике вечера. А Фокус выбрал самые яркие образы с красной дорожки.

Джоди Тернер-Смит

Звезда сериалов "Настоящая кровь" и "Последний корабль", актриса Джоди Тернер-Смит продемонстрировала самый смелый образ вечера , появившись в черных стрингах, шелковых вечерних перчатках и большом черном атласном банте, закрывающем грудь.

Джоди Тернер-Смит Фото: Getty Images

Наряд на красную дорожку попал буквально с подиума. В начале этого года он был показан на показе Victor & Rolf в начале этого года.

Сиенна Миллер

41-летняя Сиенна Миллер, ожидающая второго ребенка (первого от ее бойфренда Оли Грина, 26 лет), раздвинула границы стиля для беременных, продемонстрировав свой живот в укороченном топе от кутюр Schiaparelli и пышной, как облако юбке.

Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Модные критики заявили, что ее образ стал самым запоминающимся на красной дорожке.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения

Такое важное светское мероприятие не могло пройти без членов королевской семьи. Так что на красную дорожку вышли сестры Беатрис и Евгения.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Беатрис была одета в черное струящееся платье с цветочным принтом от дизайнера Ричарда Куинна и обнималась со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци, который выглядел очень элегантно в белом смокинге и черных брюках.

Принцесса Евгения Фото: Getty Images

Ее сестра Евгения пришла одна и блистала в ярко-зеленом атласном платье от Fendi, которое дополнила бриллиантовыми украшениями и блестящими туфельками.

Мэйси Уильямс

Звезда сериала "Игры престолов" прошла по красной дорожке одетая с ног до головы в Maison Margiela, надев головной убор из революционной коллекции готовой одежды осени 2023 года Джона Гальяно.

Мэйси Уильямс Фото: Getty Images

Шляпа собрана из кусочков мусора и бумаги, ее украшает вуаль и лента, это панк-версия чрезмерных шляп, которые предпочитают члены высшего общества.

Мод Апатоу

Актриса Мод Апатоу не снималась с 2020 года, но роль в "Эйфории" сделала ее чрезвычайно популярной в соцсетях. В 2013 году ее блог в Twitter был признан журналом Time "Лучшим блогом 2013 года". Дочь известных актеров Джада Апатоу и Лесли Манн поддержала тренд на стиль невесты.

Мод Апатоу Фото: Getty Images

С недавних пор белые платья и вуали перестали быть прерогативой невест и постепенно стали завоевывать красные дорожки. Так что Мод выбрала ансамбль от Bode и головной убор, напоминающий тот, что носили дамы во времена Анны Болейн.

И вне топа и каких-либо списков стоит отметить Твигги, 73-летняя икона стиля и супермодель выбрала красный бархатный брючный костюм и сумочку Louis Vuitton.

Твигги Фото: Getty Images

Твигги купила свой костюм от Тома Форда для Gucci 1996 года на eBay, как она сама сказала, чтобы "оживить кусочек истории", там же она приобрела и свою сумочку.

Напомним, хозяйка вечера, Анна Винтур прибыла на шоу вместе с редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом. В мире глянца назревал, что так и не взорвался скандал, связанный с тем, что Эннинфул надеялся однажды заменить Винтур, но главный редактор Vogue полна решимости оставаться на месте и "отпугнет любых соперников, как муху".

Теперь Эдварда Эннинфула на посту редактора британского Vogue должна заменить Чиома Ннади. Эдвард в начале 2024 года займет "глобальную консультативную должность" в Vogue, как указывается – "со свободой заниматься более широкими творческими проектами". Фокус писал об интригах и тайной борьбе Эннинфула и Анны Винтур.