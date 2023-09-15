Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Новость о разводе одной из самых крепких пар Голливуда ошеломила поклонников.

54-летний австралийский актер Хью Джекман и его жена, 67-летняя коллега по цеху Деборра-Ли Фернесс, разводятся после 27 лет брака. Об этом пара сообщила изданию People.

"Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период во всей нашей жизни. Это единственное заявление, которое может сделать любой из нас", – говорится в заявлении.

Актеры, которые приехали в США из Австралии и сделали карьеру в американской киноиндустрии, познакомились в 1995 году на съемках австралийского сериала "Корелли". Тогда Хью играл заключенного, а Деборра – психиатра, которая ставит эксперименты над заключенными.

Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, выпускник Академии искусств и опытная актриса влюбились друг в друга с первого взгляда, а менее, чем через год, связали себя узами брака. Свадьбу влюбленные сыграли 11 апреля 1996 года.

Свадьба Деборры и Хью в 1996 году Фото: thehughjackman/instagram

"Деб, она была большой звездой… Меня подбирают, а Деб сидит на переднем сиденье машины. Я никогда не забуду. Она отстегнула ремень безопасности, повернулась, протянула руку, сняла солнцезащитные очки и сказала: "Привет, я Деборра-Ли Фернесс, приятно познакомиться". Я помню, как подумал: "Мне нравится эта девушка"", – рассказывал Хью в интервью 2017 года, вспоминая их первую встречу.

Поначалу их брак очень активно обсуждали все, кому не лень. Многие считали, что Хью преследует исключительно корыстные цели и хочет благодаря жене устроить карьеру. Но они не слышали никого и доверяли лишь друг другу. Позже Хью сыграл Росомаху в супергеройской франшизе "Люди Х", и эта роль принесла ему мировую славу на следующие десятилетия. Разговоры о браке по расчету сошли на нет, а со временем даже самые заядлые скептики поверили в любовь между этими двумя.

Супруги очень хотели завести детей, но естественным путем ничего не получилось. Потому они решились на усыновление. Так в 2000 году в их семье появился сын Оскар, а в 2005 году они удочерили девочку Аву.

На 27-ю годовщину свадьбы в апреле Джекман опубликовал трогательное послание Деборре.

"Я так тебя люблю. Вместе мы создали прекрасную семью. И жизнь. Твой смех, твой дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и преданность — невероятный подарок для меня", – писал он тогда.

Еще в апреле Хью трогательно поздравил жену с 27-й годовщиной брака Фото: Скриншот

Их последнее появление на красной дорожке состоялось на Met Gala 1 мая, а в июле они вместе посетили мужской финал Уимблдона.

Ранее Фокус писал, что в конце прошлого года появились слухи о том, что Хью и Деборра собирались уехать из США.