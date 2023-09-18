"Планируем усыновлять еще": телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении сына Марселя

Тимур и Инна Мирошниченко стали первыми среди украинских селебрити, которые взяли ребенка из детдома, несмотря на все сложности этого процесса.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали первыми из украинских селебрити, которые взяли пример с голливудских звезд и усыновили ребенка. Они привлекли внимание к этой крайне важной теме и рассказали с какими трудностями столкнулись. Об этом пишет INSIDER.UA.

Откровенное интервью супруги Мирошниченко дали 17 сентября, когда в Украине отмечается день усыновления. Инна и Тимур рассказали о первой встрече с сыном, хейте в свою сторону и необходимости реформирования системы усыновления в Украине.

О нюансах процесса усыновления

Тимур Мирошниченко отметил, что от подачи документов и до принятого законом решения об усыновлении прошло ровно семь месяцев. И по его наблюдениям — это быстро.

"Обычно самый длинный из этапов — поиск ребенка. Однако у нас он был самым коротким: мы были готовы принять любого ребенка", — вспоминает телеведущий, рассказывая, как его жена обзванивала все службы, указанные в анкетах детей на сайте Минсоцполитики.

"Это дети, от которых отказались на местном уровне и теперь они доступны для усыновления кандидатам со всей Украины. Она не опускала руки, когда по ту сторону телефона слышала хамство или когда бросали трубки. Наконец в один момент услышала долгожданное: "Да, вам повезло. Эта анкета только что добавлена и пока актуальна", — говорит Тимур.

Супруги Мирошниченко с Марселем

Инна отмечает, что они с мужем думали: медийность и известность им с мужем поможет. Но оказалось, что это мешает. Ведь на всех этапах попадались люди, которые боялись, что они увидят недостатки системы и привлекут к ним внимание. По мнению Инны, их даже пытались "вытеснить из процесса". Но они настойчивыми, писали адвокатские запросы, постоянно звонили, едва не ночевали под кабинетами. Это и сработало, считают супруги Мирошниченко. Но не медийность.

"Сейчас трудно сказать, какой из этапов был самым сложным. Все они несовершенны, но все по силам, если ты постоянно думаешь о цели — ребенке, который в это время очень страдает и ждет тебя", — вспоминают супруги.

Во время усыновления пришлось столкнуться с кучей трудностей, ведь в процессе усыновления есть нюансы. О которых и рассказал Тимур.

"В идеальном мире вы становитесь на учет в том районе, в котором зарегистрированы. И ждете, пока в этом же районе появится ребенок для усыновления. Мы были в очереди 33 или 35. А детей, которые по возрасту подходили нам по заключению психолога — ноль. То есть, ждать их можно было годами".

Мирошниченко отдали их дело, а с ним — контакты всех служб всех регионов. Инна обзвонила все эти контакты, просматривала анкеты на сайте Минсоцполитики. Там размещены фото детей и их короткая анкета: имя, наличие братьев и сестер (потому что родных можно усыновлять или всех вместе, или никого) и наличие инвалидности.

Семья Мирошниченко

Анкеты можно отсортировать по разным критериям. Дети, от которых отказались в районах, попадают на городской уровень, затем на национальный уровень. То есть, на сайт Минсоцполитики вносятся анкеты тех детей, которые никого не заинтересовали на двух предыдущих этапах.

Инна вспоминает, что увидев новую анкету, сразу позвонила и услышала в ответ, что она актуальна.

"Нельзя было ждать. Мы сами искали себе ребенка на усыновление как сокровище. И когда нашли, то не раздумывали ни секунды", — вспоминает женщина, как они с мужем сразу отправились в Житомир за Марселем.

"Мы даже не хотели слушать анамнез или историю ребенка. Вот он — маленький, брошенный. Вот мы — взрослые, готовые. Зачем тянуть дальше? Нам дали десять дней, в течение которых мы ежедневно могли ездить к ребенку и знакомиться. Мы не воспользовались этим правом, потому что сразу сказали "Да!", как только его увидели. В начале следующего рабочего дня уже ждали под кабинетом службы по делам детей, чтобы написать заявление об усыновлении", — вспоминают супруги.

Как изменилась жизнь Мирошниченко после усыновления

"Быть родителями троих — это так же как быть родителями двоих! Единственный нюанс — у нас теперь немного меньше личного времени", — шутят Инна и Тимур. У супругов до усыновления Марселя уже было двое детей: дочь Мия родилась в 2018 году, а сын Марк — в 2019 году. Сейчас они говорят, что хотели бы взять из детдома еще одного ребенка — девочку.

Что предшествовало усыновлению

Инна и Тимур прошли 10-недельный курс, после которого психологи сказали, какого ребенка им надо искать. Также это помогло проработать собственные психологические травмы.

Родителей учат реагировать на любые нестандартные ситуации: ребенок может быть агрессивным или причинять себе вред, может голодать или есть без остановки до потери сознания, может убегать из дома.

"Это не потому, что у него гены плохие или он плохой, а, потому что до знакомства с вами ребенок мог видеть такие вещи, которые вы в страшном сне не можете себе представить. И ему надо научиться заново доверять миру, именно с вашей помощью", — говорит Инна.

Супруги говорят, что хоть курсы и были полезными, но им не хватает оптимизации. Ведь некоторые уроки можно было проводить онлайн, что могло бы помочь оптимизировать график.

"Пропускать школу нельзя. Если пропускаешь больше одного урока, все аннулируется и ты должен снова ждать приглашения", — вспоминают родители.

"Нам в заключении написали, что мы можем усыновить одного ребенка в возрасте от 1 до 4 лет. Мы же хотели двух и в течение десяти недель говорили об этом. Поэтому, удивились, потому что до этого и намека не было на то, что нам не позволят усыновлять двух. Но скорее всего, тренеры сделали такой вывод, учитывая возраст наших биологических детей. Потому что если усыновить сразу двух очень сложных детей, то и биологические могут в один момент сказать: "Отнесите их туда, где взяли", — говорит Тимур.

Инна и Тимур о Марселе

Мальчику — два года, но по всем остальным показателям — ему год. Марсель только научился ходить, а Инна говорит, при первой встрече их поразило, насколько он миниатюрный. Мальчик был грустным и напуганным. Ведь в комнате было полно людей. Но Инне сразу удалось установить контакт.

"Я села на пол и протянула руки, он пошел ко мне. Заплаканный, но пошел. В тот момент я знала, что больше не хочу его отпускать", — говорит женщина.

Инна Мирошниченко с Марселем

Сейчас Марселя ждет лечение и его новые родители к этому готовы.

"Мы пришли в усыновление, чтобы спасти ребенка и помочь ему. У нас есть время, возможности и желание, поэтому сразу понимали: будем брать ребенка, которого "не потянут" другие. Мы просто это можем, вот и все. Не потому что мы лучше тех, кто отказался. Нет. Каждый оценивает свои возможности", — говорит Тимур.

Пока полноценное обследование мальчика начать невозможно, ведь нужно заключить декларацию и получить направление на лечение к целому перечню специалистов, а для этого нужно новое свидетельство о рождении, которое изготавливают несколько недель.

Но Тимур и Инна ходят на консультации в частные клиники, где уже выяснили, что у Марселя проблемы с лактозой и глютеном. Он уже выучил слова "мама" и "папа", любит играть с мячиками. С другими детьми Тимура и Инны он нашел общий язык, но все еще адаптируется.

О сложностях усыновления и коррупции

Инне и Тимуру пришлось столкнуться с хейтом в соцсетях. Некоторые писали, что они "пиарятся", усыновив ребенка.

"Эти люди выдумывают, что мы это сделали, чтобы сбежать заграницу. В таком случае хочется спросить: а почему бы тогда просто не родить? Это быстрее, проще и надежнее... Придумывают и то, что мы раздаем взятки или что нам дали ребенка, потому что муж — ведущий", — говорит Инна, и объясняет, что именно поэтому перестала быть активной в соцсетях, ведь каждое ее слово "перекручивали в СМИ".

Инна Мирошниченко с Марселем

Тимур говорит, что в сфере усыновлений действительно существует коррупция. По его словам, чтобы "получить ребенка более-менее здорового эмоционально и физически, надо кому-то заплатить". Но им с женой, именно из-за медийности никто подобного не предлагал. "Такое предложение было бы слишком рискованным для его автора", — говорит телеведущий.

Он говорит, что здоровых детей в учреждениях нет. Ребенок отстает физически, интеллектуально, психологически и каждый день испытывает стресс.

И процедуре усыновления нужна реформа. Ведь, как говорит Инна, сейчас это отдельный мир со своими правилами, где интересы ребенка никого не интересуют.

"В ней задействованы десятки (если не сотни) тысяч людей. Которые так просто не отдадут свои места и источники дохода. Дети в этой системе — это деньги. Здоровые — на продажу, не здоровые — на выплаты, на которые живут все остальные, но не дети. Сложно вырвать ребенка из системы. Никто не заинтересован вам его отдать. Потому что этот ребенок "кормит" систему", — говорит Инна.

Сейчас супруги говорят, что не будут скрывать от Марселя, что он был усыновлен. "Марсель будет знать, что он — не биологический сын. Но он наш сын, рожденный сердцем. Так сложилась судьба, что выносила его другая мама, но она не смогла быть с ним дальше и он встретил нас. Это его судьба, счастливая судьба. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя столь же комфортно, как Мия, Марко и все другие дети, которые будут в нашей семье", — говорят Инна и Тимур, отмечая уже в который раз, что хотят усыновить еще ребенка.

Марсель с братом и сестрой

Напомним, в этом году Тимур Мирошниченко в очередной раз стал ведущим "Евровидения" и рассказывал, как песенный конкурс прошел в Ливерпуле вместо Украины из-за войны.