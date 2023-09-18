"Врачи предлагали отказаться от меня": как девушка с синдромом Дауна попала в Gucci

Девушка, в которую не верил никто, кроме ее родителей, добилась невероятных успехов не только в моде.

21-летняя модель с синдромом Дауна Элли Гольдштейн стала хозяйкой особняка в Эссексе (Англия), на который сама заработала благодаря показам и съемкам для обложки Vogue в мае этого года, пишет Daily Mail.

Элли – первая модель с синдромом Дауна в истории моды, которая участвовала в крупных международных кампаниях. Так, Gucci нанял ее для своей рекламы "Нетрадиционная красота", благодаря чему она попала на обложку итальянского Vogue в 2020 году.

Однако начало жизненного пути девушки было тяжелым. Сразу после ее рождения врачи предложили родителям отказаться от нее еще в больнице, поскольку утверждали, что она никогда не будет ходить и говорить.

Рождение ребенка с синдромом Дауна стало для Ивонн и Марка Гольдштейнов настоящим шоком, поскольку дородовые обследования не выявили никаких генетических отклонений. Несмотря на рекомендации врачей, они не отказались от дочери и были твердо намеренны сделать ее жизнь максимально комфортной.

Когда девочке исполнилось пять месяцев, в лондонской больнице Грейт-Ормонд-Стрит ей сделали операцию по закрытию дыр в сердце, с чем рождаются до половины детей с болезнью Дауна. Процесс длился 10 часов, однако врачи не были уверены, что малышка выживет.

"Я никогда не забуду ощущение, как кровь вытекает из моего тела, когда мне пришлось подписывать формы согласия, зная, что риски для жизни Элли были очень высоки, но даже выше, если бы ей не сделали операцию", — вспоминала мама Элли, Ивонн, со слезами на глазах.

Малышка провела 10 дней в реанимации и еще неделю – в отделении интенсивной терапии. Любовь к жизни оказалась сильнее, и уже через три недели Гольдштейны забрали дочь домой.

Они сделали все, чтобы Элли жила, как все дети, и это очень помогло ей в будущем. Вопреки всем прогнозам, в 18 месяцев она могла делать несколько шагов, хотя прогресс был медленнее, чем у большинства малышей, поскольку ее родители работали над укреплением ее мышечного тонуса с помощью физиотерапии. К третьему дню рождения она уже говорила предложениями.

Когда Элли пошла в приемный класс местной общеобразовательной государственной школы в Илфорде, Эссекс, она уже умела читать благодаря своей любви к книгам "Топси и Тим".

В школе дети и учителя приняли ее не особо благосклонно.

"Мы осмотрели некоторые школы с особыми потребностями и обнаружили, что дети просто не были такими способными, как Элли, поэтому мы решили, что для нее лучше быть рядом с детьми, на которых она могла бы равняться и копировать их поведение. Но я слышала, как родители говорили: "Ее не должно быть здесь". Я думаю, это потому, что раньше они путали ее состояние с ее характером — она живая, озорная — и хотели знать, почему она ведет себя нахально и пытается взять домой в сумке книги других детей. Я бы сказала им, что это потому, что она любила книги. Одна из матерей называла меня "опекуном" Элли. Другая пожаловалась, что Элли сбросила пальто ее ребенка с вешалки на пол. Она была легкой мишенью, и директриса ей не помогла. Однажды она позвонила и сказала, что Элли сломала унитаз, выдернув ручку из стены, и мне пришлось указать, что она не Суперженщина", – рассказала Ивонн.

Несмотря на трудности с письмом и математикой, когда Элли в 11 лет перешла в среднюю школу, а ее техника чтения соответствовала 18-летнему возрасту.

Благодаря своему доброму нраву, Элли легко заводила друзей и наслаждалась уроками. Однако к девятому классу нагрузка возросла. Директор объяснила родителям что, поскольку она не сможет сдать экзамены GCSE, а менее сложной альтернативы нет, Элли придется перевестись в школу для детей с трудностями в обучении.

Оказавшись там, в десятом классе, Элли расцвела и сдала сертификаты начального уровня (ELC) для детей, которым было трудно достичь самой низкой оценки на выпускных экзаменах GCSE.

Начало модельной карьеры

Когда Элли сменила школу, друг ее матери увидел по дневному телевидению менеджера "инклюзивного" агентства талантов Zebedee, которое работает с людьми с ограниченными возможностями и видимыми различиями, и предположил, что Элли, чьими любимыми занятиями всегда были пение и танцы, могла бы стать идеальным претендентом на контракт.

Ивонн связалась с Zebedee, и после пробной фотосессии в 2016 году агентство добавило Элли в свой каталог. Уже восемь месяцев спустя Элли появилась в рождественской рекламе Superdrug, британского ритейлера товаров для здоровья и красоты,.

"Мне это понравилось! Мне нужно танцевать и носить блестки для волос", – признавалась юная модель.

Сейчас у Элли – контракт с Gucci, а также активная студенческая жизнь: она изучает драму и танцы в колледже Нью-Сити в Восточном Лондоне. Девушка планирует еще активнее заниматься модельным бизнесом, в том числе в Америке, и мечтает сниматься в кино. Ей очень хочется поучаствовать в одном из ее любимых шоу – "Улица Коронации".

Лучший друг

Человеком, который был с Элли на всех этапах ее жизни, – мать.

"Моя мама верит в меня и помогает мне добиться всего, чего я хочу. Она никогда и никому не позволяла меня удерживать", – говорит девушка.

Нахождение на виду у публики, особенно в модельном мире, конечно, может быть уязвимым местом для любого, но особенно для молодой женщины с болезнью Дауна. Поэтому Ивонн также внимательно следит за аккаунтом Элли в Instagram, где у нее 89 300 подписчиков, и удаляет неуместные сообщения.

Элли со своей матерью Ивонн Фото: Соцсети

Хотя Гольдштейны не знают, сможет ли Элли когда-нибудь жить одна, они посоветовали ей купить собственный дом, где будут вместе с ней, сохраняя при этом семейный дом, чтобы побудить ее научиться готовить и вести домашнее хозяйство, а также быть более независимой.

"Нам нужно подумать о том, как она будет справляться, когда нас не будет рядом. Ее старшая сестра Эми, очевидно, всегда будет присматривать за ней и заниматься финансами, но я бы не стала возлагать ответственность за Элли на Эми, у которой своя жизнь" – говорит женщина.

Элли Гольдштейн на обложке Vogue, май 2023

Элли же в восторге от своего дома с тремя спальнями. Особенно ей нравится пруд с рыбками, который, как она говорит, особенно по душе придется ее двухлетнему племяннику Блейку.

Модель и ее племянник Блейк

Как и все девушки, мисс Гольдштейн мечтает о собственной семье.

"Однажды мне бы очень хотелось встретить кого-то особенного и выйти замуж. Я надену большое белое платье и станцую особенный танец на свадьбе. Блейк наденет маленький костюм и будет моим пажом", – говорит она.

Девушка, которая также написала книгу о своей жизни с метким названием "Вопреки всему", резюмирует:

"Итак, теперь я модель, писатель, студентка и домовладелица. Я бы хотела сказать это доктору, который сказал, что я никогда не буду ходить и говорить!"

В апреле 2023 Элли представила свою книгу "Вопреки всему"

Ранее Фокус писал, что компания Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна, прототипом которой стала Элли.