Компания Mattel выпустила куклу с синдромом Дауна. Что не так с игрушкой

В компании Mattel верят, что новая кукла поможет "научить понимать и развить чувство сопереживания, что приведет к более принимающему миру".

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Компания Mattel, которая производит самых известных кукол в мире, представила новую Барби – с синдромом Дауна, сообщает ВВС. Таким образом игрушечный гигант ответил на критику о том, что его продукция "не представляет настоящих женщин", и расширил ассортимент, добавив кукол со слуховым аппаратом, протезом конечности и инвалидной коляской.

Руководство Mattel заявило, что хочет, чтобы любые девочки, здоровые или не очень, могли почувствовать себя на порядок лучше, увидев, что существуют игрушки с такими же "болезнями" как у них.

Лиза Макнайт, глобальный руководитель Barbie & Dolls в Mattel, надеется, что новая кукла поможет "научить понимать и развить чувство сопереживания, что приведет к более принимающему миру".

При создании куклы с синдромом Дауна компания сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна США (NDSS), чтобы разработать игрушку, максимально понятную детям, у которых диагностирован СД.

Кукла имеет короче фигуру и более длинное туловище, а ее лицо – более круглое, с меньшими ушами, плоской переносицей и миндалевидными глазами, что характерно для людей с генетическим заболеванием. Правда, если у таких людей шея обычно короче, то у куклы она получилась почти такой же, как у любого другого человека.

Платье игрушки с пышными рукавами желтого и синего цветов ассоциируется с синдромом Дауна.

При создании такой Барби сотрудники консультировались со специалистами по синдрому Дауна Фото: Mattel

У новой Барби на шее красуется розовый кулон с тремя направленными вверх шевронами, представляющими три копии 21-й хромосомы, генетического материала, который вызывает характеристики, связанные с синдромом Дауна, а на ногах у нее – ортопедическая обувь, поскольку некоторые дети с синдромом Дауна используют ортопедические стельки для поддержки своих ступней и лодыжек.

"Это так много значит для нашего сообщества, которое впервые может играть с куклой Барби, похожей на них. Мы никогда не должны недооценивать силу представительства. Это огромный шаг вперед для включения и момент, который мы празднуем", – заявила президент и главный исполнительный директор NDSS Канди Пикард.

Ранее Фокус писал, что в июле 2022 года Mattel выпустила Барби в виде британки Джейн Гудолл. Женщина всю свою жизнь изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе, а в 2002 году стала послом мира ООН.