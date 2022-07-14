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Mattel выпустил Барби в образе известной ученой

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джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел, выдающиеся женщины
Фото: Скриншот | Джейн Гудолл и Барби, созданная в ее честь

Британка Джейн Гудолл всю свою жизнь изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе, а в 2002 году стала послом мира ООН

88-летняя Джейн Гудолл, всемирно известный натуралист, приматолог и этолог (этология — наука о поведении животных) стала прототипом для новой куклы Барби. Об этом пишет Global News.

Сама кукла на 75% изготовлена из переработанного пластика. В комплект с Барби-Джейн также входит фигурка любимого шимпанзе Гудолл — Дэвида Седобородого. Сама Барби одета в костюм с шортами, в комплект также входят блокнот, часы и бинокль.

джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел, выдающиеся женщины
Барби, созданная в в честь Джейн Гудолл и ее спутник - Дэвид Седобородый
Фото: Mattel

"Надеюсь, эта Barbie с маленьким биноклем и блокнотом побудит детей выйти на улицу и исследовать окружающую среду", — сказала Гудолл, отметив, что она очень польщена оказанной честью. Она добавила, что каждый должен заботиться о природе, независимо от места работы.

джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
Фото: Mattel
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
Фото: Mattel
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
Фото: Mattel
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
Фото: Mattel
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
Фото: Скриншот
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел
джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел

Новая кукла Mattel вошла в серию Inspiring Women (вдохновляющие женщины), которые создаются по образу выдающихся женщин.

Джейн Гудолл — британский приматолог, этолог и антрополог. Она более 45 лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании и основала международный Институт Джейн Гудолл. С апреля 2002 года Гудолл является послом мира ООН.

Джейн Гудолл удостоена многих наград за защиту окружающей среды. Она является автором десятков книг о животных.

Джейн рассказывала, что ее интерес к шимпанзе возник еще в детстве, когда отец подарил ей фигурку этого примата. Джейн не училась в университете и у нее было даже звания бакалавра. Но она отправилась в Африку по приглашению одноклассника и начала работу с известным антропологом Луисом Лики.

джейн гудолл, барби, приматолог, шипанзе, маттел, выдающиеся женщины
Джейн Гудолл в юности и Барби, созданная в ее честь
Фото: Mattel

Именно он предложил ей исследовать поведение шимпанзе в Танзании. В 1965 году под руководством зоолога Роберта Хайнда она успешно защитила докторскую диссертацию на тему "Поведение шимпанзе в дикой природе" в 1965 году.

Вместе с Дайан Фосси, известной своей жизнью среди горилл, и Бируте Галдикас, изучавшей орангутанов, она является одной из трех ученых, начавших в начале 1960-х годов исследования человекообразных обезьян. В научном мире их также называют "ангелами Лики".

Именно Джейн доказала, что шимпанзе используют примитивные орудия, ведут войны и употребляют в пищу мясо.