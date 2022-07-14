Mattel выпустил Барби в образе известной ученой

Британка Джейн Гудолл всю свою жизнь изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе, а в 2002 году стала послом мира ООН

88-летняя Джейн Гудолл, всемирно известный натуралист, приматолог и этолог (этология — наука о поведении животных) стала прототипом для новой куклы Барби. Об этом пишет Global News.

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Сама кукла на 75% изготовлена из переработанного пластика. В комплект с Барби-Джейн также входит фигурка любимого шимпанзе Гудолл — Дэвида Седобородого. Сама Барби одета в костюм с шортами, в комплект также входят блокнот, часы и бинокль.

[ + – ] Барби, созданная в в честь Джейн Гудолл и ее спутник - Дэвид Седобородый Фото: Mattel

"Надеюсь, эта Barbie с маленьким биноклем и блокнотом побудит детей выйти на улицу и исследовать окружающую среду", — сказала Гудолл, отметив, что она очень польщена оказанной честью. Она добавила, что каждый должен заботиться о природе, независимо от места работы.

Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Скриншот

Новая кукла Mattel вошла в серию Inspiring Women (вдохновляющие женщины), которые создаются по образу выдающихся женщин.

Джейн Гудолл — британский приматолог, этолог и антрополог. Она более 45 лет изучала социальную жизнь и интеллект шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании и основала международный Институт Джейн Гудолл. С апреля 2002 года Гудолл является послом мира ООН.

Джейн Гудолл удостоена многих наград за защиту окружающей среды. Она является автором десятков книг о животных.

Джейн рассказывала, что ее интерес к шимпанзе возник еще в детстве, когда отец подарил ей фигурку этого примата. Джейн не училась в университете и у нее было даже звания бакалавра. Но она отправилась в Африку по приглашению одноклассника и начала работу с известным антропологом Луисом Лики.

[ + – ] Джейн Гудолл в юности и Барби, созданная в ее честь Фото: Mattel

Именно он предложил ей исследовать поведение шимпанзе в Танзании. В 1965 году под руководством зоолога Роберта Хайнда она успешно защитила докторскую диссертацию на тему "Поведение шимпанзе в дикой природе" в 1965 году.

Вместе с Дайан Фосси, известной своей жизнью среди горилл, и Бируте Галдикас, изучавшей орангутанов, она является одной из трех ученых, начавших в начале 1960-х годов исследования человекообразных обезьян. В научном мире их также называют "ангелами Лики".

Именно Джейн доказала, что шимпанзе используют примитивные орудия, ведут войны и употребляют в пищу мясо.