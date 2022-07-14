Mattel випустив Барбі в образі приматолога Джейн Гудолл, яка вивчала шимпанзе

Британка Джейн Гудолл все своє життя вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе, а у 2002 році стала послом миру ООН

88-річна Джейн Гудолл, всесвітньо відома натуралістка, приматологиня та етологиня (етологія — наука про поведінку тварин) стала прототипом для нової ляльки Барбі. Про це пише Global News.

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Сама лялька на 75% виготовлена із переробленого пластику. У комплект з Барбі-Джейн також входить фігурка улюбленого шимпанзе Гудолл — Девіда. Сама Барбі одягнена в костюм із шортами, в комплект також входять блокнот, годинник та бінокль.

[ + – ] Барбі, створена на честь Джейн Гудолл і її супутник — Девід Фото: Mattel

"Сподіваюся, ця Barbie з маленьким біноклем і блокнотом спонукає дітей вийти на вулицю і дослідити довкілля", — сказала Гудолл, зазначивши, що вона дуже задоволена честю. Вона додала, що кожен має дбати про природу, незалежно від місця роботи.

Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Mattel Фото: Скриншот

Нова лялька Mattel увійшла до серії Inspiring Women (надихаючі жінки), які створюються на образ видатних жінок.

Джейн Гудолл — британський приматологиня, етологиня та антропологиня. Вона понад 45 років вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе у Національному парку Гомбе-Стрім у Танзанії та заснувала міжнародний Інститут Джейн Гудолл. З квітня 2002 року Гудолл є послом миру ООН.

Джейн Гудолл удостоєна багатьох нагород за захист довкілля. Вона є авторкою десятків книг про тварин.

Джейн розповідала, що її інтерес до шимпанзе виник ще в дитинстві, коли батько подарував їй фігурку цього примату. Джейн не навчалася в університеті і навіть не мала звання бакалавра. Але вона вирушила до Африки на запрошення однокласника і розпочала роботу з відомим антропологом Луїсом Лікі.

[ + – ] Джейн Гудолл у юності та Барбі, створена на її честь Фото: Mattel

Саме він запропонував їй дослідити поведінку шимпанзе у Танзанії. В 1965 під керівництвом зоолога Роберта Хайнда вона успішно захистила докторську дисертацію на тему "Поведінка шимпанзе в дикій природі" в 1965 році.

Разом з Даян Фоссі, відомим своїм життям серед горил, і Біруте Галдікас, яка вивчала орангутанів, вона є однією з трьох учених, які розпочали на початку 1960-х років дослідження людиноподібних мавп. У науковому світі їх також називають ангелами Ліки.

Саме Джейн довела, що шимпанзе використовують примітивні знаряддя, ведуть війни і вживають м'ясо.