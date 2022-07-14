Mattel випустив Барбі в образі приматолога Джейн Гудолл, яка вивчала шимпанзе
Британка Джейн Гудолл все своє життя вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе, а у 2002 році стала послом миру ООН
88-річна Джейн Гудолл, всесвітньо відома натуралістка, приматологиня та етологиня (етологія — наука про поведінку тварин) стала прототипом для нової ляльки Барбі. Про це пише Global News.
Сама лялька на 75% виготовлена із переробленого пластику. У комплект з Барбі-Джейн також входить фігурка улюбленого шимпанзе Гудолл — Девіда. Сама Барбі одягнена в костюм із шортами, в комплект також входять блокнот, годинник та бінокль.
"Сподіваюся, ця Barbie з маленьким біноклем і блокнотом спонукає дітей вийти на вулицю і дослідити довкілля", — сказала Гудолл, зазначивши, що вона дуже задоволена честю. Вона додала, що кожен має дбати про природу, незалежно від місця роботи.
Нова лялька Mattel увійшла до серії Inspiring Women (надихаючі жінки), які створюються на образ видатних жінок.
Джейн Гудолл — британський приматологиня, етологиня та антропологиня. Вона понад 45 років вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе у Національному парку Гомбе-Стрім у Танзанії та заснувала міжнародний Інститут Джейн Гудолл. З квітня 2002 року Гудолл є послом миру ООН.
Джейн Гудолл удостоєна багатьох нагород за захист довкілля. Вона є авторкою десятків книг про тварин.
Джейн розповідала, що її інтерес до шимпанзе виник ще в дитинстві, коли батько подарував їй фігурку цього примату. Джейн не навчалася в університеті і навіть не мала звання бакалавра. Але вона вирушила до Африки на запрошення однокласника і розпочала роботу з відомим антропологом Луїсом Лікі.
Саме він запропонував їй дослідити поведінку шимпанзе у Танзанії. В 1965 під керівництвом зоолога Роберта Хайнда вона успішно захистила докторську дисертацію на тему "Поведінка шимпанзе в дикій природі" в 1965 році.
Разом з Даян Фоссі, відомим своїм життям серед горил, і Біруте Галдікас, яка вивчала орангутанів, вона є однією з трьох учених, які розпочали на початку 1960-х років дослідження людиноподібних мавп. У науковому світі їх також називають ангелами Ліки.
Саме Джейн довела, що шимпанзе використовують примітивні знаряддя, ведуть війни і вживають м'ясо.