Компанія Mattel випустила ляльку із синдромом Дауна. Що не так з іграшкою

У компанії Mattel вірять, що нова лялька допоможе "навчити розуміти і розвинути почуття співпереживання, що призведе до більш толерантного світу".

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Компанія Mattel, яка виробляє найвідоміших ляльок у світі, представила нову Барбі – із синдромом Дауна, повідомляє ВВС. Таким чином іграшковий гігант відповів на критику про те, що його продукція "не представляє справжніх жінок", і розширив асортимент, додавши ляльок зі слуховим апаратом, протезом кінцівки та інвалідним візком.

Керівництво Mattel заявило, що хоче, щоб будь-які дівчатка, здорові чи не дуже, могли відчути себе на порядок краще, побачивши, що існують іграшки з такими ж "хворобами", як у них.

Ліза Макнайт, глобальний керівник Barbie & Dolls у Mattel, висловила сподівання, що нова лялька допоможе "навчити розуміти і розвинути почуття співпереживання, що призведе до більш толерантного світу".

Під час створення ляльки із синдромом Дауна компанія співпрацювала з Національним товариством людей із синдромом Дауна США (NDSS), щоб зробити іграшку, максимально зрозумілу дітям, у яких він діагностований.

Лялька має більш коротку фігуру і довший тулуб, а її обличчя – кругліше, з меншими вухами, пласким переніссям і мигдалеподібними очима, що характерно для людей з генетичним захворюванням. Правда, якщо у таких людей шия зазвичай коротка, то у ляльки вона вийшла майже такою самою, як у будь-якої іншої людини.

Сукня іграшки з пишними рукавами жовтого та синього кольорів асоціюється із синдромом Дауна.

При створенні такої Барбі співробітники консультувалися зі спеціалістами із синдрому Дауна. Фото: Mattel

У нової Барбі на шиї красується рожевий кулон з трьома спрямованими вгору шевронами, що представляють три копії 21-ї хромосоми, генетичного матеріалу, що викликає характеристики, пов'язані із синдромом Дауна, а на ногах у неї – ортопедичні черевики, оскільки деякі діти із синдромом Дауна використовують ортопедичні устілки для підтримки своїх ступнів та гомілок.

"Це так багато означає для нашої спільноти, яка вперше може гратися з лялькою Барбі, схожою на них. Ми ніколи не повинні недооцінювати силу представництва. Це величезний крок уперед для включення та момент, який ми святкуємо", – заявила президентка та головна виконавча директорка NDSS Канді Пікард.

Раніше Фокус писав, що в липні 2022 року Mattel випустила Барбі у вигляді британки Джейн Гудолл. Жінка все своє життя вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе, а 2002 року стала послом миру ООН.