Комика и экс-мужа Кэти Перри Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях

Сам Рассел Брэнд, известный сторонник теорий заговоров, убеждает своих поклонников в том, что крупные СМИ начали на него "скоординированную атаку".

48-летний британский актер и стендап-комик Рассел Брэнд был обвинен в сексуальном насилии сразу четырьмя женщинами. Скандал разгорелся после того, как The Times, Sunday Times и Channel 4 опубликовали документальный фильм – совместное расследования о похождениях артиста в лихие 2000-ые. В проекте, охватывающем период с 2006 по 2013 год несколько женщин обвиняли его в жестоком и хищническом поведении, включая изнасилование, сексуальное насилие и эмоциональное насилие.

Одна женщина утверждает, что Брэнд изнасиловал ее без презерватива в своем доме в Лос-Анджелесе, а затем не давал уйти. Потерпевшая сразу обратилась в центр помощи жертвам насилия, ее история задокументирована. Еще одна истица рассказала журналистам, что Брэнд изнасиловал ее и затем угрожал подать в суд, если она посмеет кому-то рассказать об этом. Третья утверждала, что подвергалась физическому и эмоциональному насилию со стороны шоумена.

После выхода документального фильма Рассел на себе почувствовал, что значит отмена

Больше всего же негодования вызвала история Алисы (имя изменили, чтобы защитить приватность свидетеля), которая утверждала, что Брэнд домогался ее на протяжении трех месяцев, когда она училась в средней школе, и ей было 16 лет. Она добавила, что Брэнд лишил ее девственности, был "озабочен" тем, чтобы она была "невинной и чистой", и часто называл ее "Дитя". Во время одного из половых актов он душил ее.

Чтобы встречаться со школьницей, Рассел якобы присылал к учебному заведению служебное авто, принадлежавшее ВВС.

"Когда я впервые воспользовалась ею, он сказал мне, что она забронирована для того, чтобы отвезти его на радиошоу, но вместо этого его взял друг, поэтому мне следует воспользоваться этой машиной", — рассказала она The Times. Она утверждала, что однажды шофер отвез ее из дома Брэнда в дом ее бабушки, а в другой раз та же машина "забрала меня из школы".

Первоначально BBC не взяла на себя обязательство проводить расследование, но на фоне растущего протеста вчера вечером она изменила свою позицию, и ее представитель заявил, что она "срочно изучает эти проблемы".

"Документальный фильм и связанные с ним репортажи содержат серьезные обвинения, охватывающие несколько лет. Рассел Брэнд работал над радиопрограммами BBC в период с 2006 по 2008 год, и мы срочно изучаем поднятые вопросы", – подчеркнул спикер

Уже в начале расследования ВВС выяснилось, что по крайней мере один старший руководитель знал о жалобах на комика и, по-видимому, отклонил их.

Компания Banijay UK, которая в начале 2000-х продюсировала программы Big Brother’s EForum и Big Brother’s Big Mouth, сообщила, что она также "начала срочное расследование" "очень серьезных" обвинений со стороны бывших сотрудников, работавших вместе с Брэндом, когда он вел программы в период с 2004 по 2006 годы. Бывшие сотрудники уже заявили, что Брэнд заставлял их "вести себя как сутенеры", узнавать количество женщин в аудитории и передавая им записки от ведущего.

После выхода документального расследования и другие женщины выступили с историями о том, как неподобающе Рассел с ними обращался.

Полиция начала расследование после выхода скандальной документалки

После выхода фильма лондонская полиция начала расследование обвинений в сексуальном насилии. Офицеры поговорили с The Sunday Times и теперь призвали всех потенциальных жертв высказаться. На данный момент правоохранители "не получили никаких сообщений" об обвинениях в сексуальном насилии, подробно описанных в статье или документальном фильме.

Полиция Метрополитена намерена продолжить переговоры с газетой и телекомпанией, чтобы "обеспечить, чтобы все жертвы преступлений, с которыми они разговаривали, знали, как они могут сообщить в полицию о любых уголовных обвинениях".

"Нам известны сообщения средств массовой информации о серии обвинений в сексуальном насилии. На данный момент мы не получили никаких сообщений по этому поводу. Мы говорили с Sunday Times в субботу, 16 сентября. Мы будем и дальше обращаться к Sunday Times и Channel 4, чтобы гарантировать, что все жертвы преступлений, с которыми они разговаривали, знают, как они могут сообщить в полицию о любых уголовных обвинениях", – заявили в Скотленд-Ярде.

Реакция Рассела Брэнда

Сам Брэнд уже сделал первые заявления. На своей странице в соцсети артист опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что это – "скоординированные атаки СМИ".

16 сентября, представляя свое шоу "Биполяризация" в театре "Трубадур Уэмбли Парк", Рассел, против которого уже поднялась волна хейта и запустился маховик отмены, заявил:

"Я люблю вас. Я вас люблю. Спасибо. Есть некоторые вещи, о которых я не могу говорить, и, надеюсь, вы оцените, что я отдам вам все, что у меня есть".

На мероприятии была замечена женщина с плакатом, на котором было написано: "Мы поддерживаем тебя, Рассел. Оставайся сильным. Оставайся свободным. Мы тебя любим".

Первые последствия

Channel 4 удалил со своего веб-сайта все программы, связанные с Брэндом, включая эпизоды сериалов "Великий британский пирог" и "Большой рот большого брата", в которых он участвовал.

Netflix призвали удалить его специальную комедию под названием Re:Birth из своего потокового каталога. Из-за обвинений Брэнд был исключен из благотворительной организации, работающей над прекращением насилия в отношении женщин.

Рассел Брэнд два года был мужем певицы Кэти Перри. Пара поженилась в 2010-м, но уже в 1012-м развелась.

Ранее Фокус писал, что легендарного боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности.