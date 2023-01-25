Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности: детали

Потерпевшая не разглашает свое имя, опасаясь новых насмешек и преследований.

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Один из самых титулованных боксеров в истории, 56-летний Майк Тайсон, который в свое время отсидел три года за изнасилование, снова оказался в эпицентре секс-скандала. Женщина, имя которой не разглашается, подала против него иск на 5 миллионов долларов. Она обвиняет спортсмена в жестоком изнасиловании ее в лимузине после того, как они встретились в популярном ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов, пишет The New York Post.

Судебный иск в северной части штата Нью-Йорк был подан в соответствии с недавно принятым Законом штата о взрослых жертвах, который дает жертвам сексуального насилия год для подачи исков в связи с нападениями, которые произошли много лет или даже десятилетий назад.

По словам жертвы, в течение многих лет он страдала от "физических, психологических и эмоциональных травм", ставших результатом изнасилования. Согласно изложенной в иске информации, она села в его лимузин после того, как он предложил забрать ее друга и отвезти их двоих на вечеринку. Потерпевшая утверждала, что боксер тут же начал прикасаться к ней и пытался поцеловать.

"Я несколько раз говорила ему "нет" и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал".

[ + – ] Став легендой на ринге, Тайсон запомнился и чередой скандалов

В документе не говорится, находился ли водитель Тайсона в машине в момент предполагаемого изнасилования, был ли лимузин припаркован или ехал.

Истица не называет своего имени, поскольку уверена, что это создаст для нее риски в виде мести со стороны фанатов, преследования или насмешек. Ее адвокат Даррен Сейрблак не сомневается в том, что она говорит правду, поскольку расследовал ее утверждения и определил, что все сказанное "в высшей степени заслуживает доверия".

Конкретные даты происшествия не названы, однако из документа следует, что это случилось в начале 90-ых. Примерно в то же время 18-летняя участница конкурса красоты Дезире Вашингтон открыто обвинила Тайсона в том, что он изнасиловал ее в Индианаполисе. 10 февраля 1992 года суд вынес вердикт по этому делу, отправив чемпиона за решетку на три года. Сам Майк все обвинения против себя отрицал.

Несмотря на выдающиеся спортивные достижения, жизнь Тайсона вне ринга полна скандалов. Первая бывшая жена Тайсона, актриса Робин Гивенс, заявила в документах о разводе, что их короткий брак в конце 1980-х характеризовался "неспровоцированной яростью насилия и разрушения". Вторая жена Моника Тернер подала на развод со спортсменом в 2002 году, обвинив его в супружеской измене во время их шестилетнего брака.

Третьей женой боксера стала Моника Спайсер, отсидевшая по обвинению в мошенничестве. Пара поженилась в 2009 году и сейчас воспитывает двоих детей. Кроме того, у Тайсона есть пятеро старших детей от предыдущих отношений с разными женщинами.

Ранее Фокус писал о том, что Тайсон избил в самолете пассажира.