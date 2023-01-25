Майка Тайсона звинуватили у зґвалтуванні 30-річної давності: деталі

Потерпіла не розголошує своє ім'я, побоюючись нових глузувань і переслідувань.

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Один із найтитулованіших боксерів в історії, 56-річний Майк Тайсон, який свого часу відсидів три роки за зґвалтування, знову опинився в епіцентрі секс-скандалу. Жінка, ім'я якої не розголошується, подала проти нього позов на 5 мільйонів доларів. Вона звинувачує спортсмена у жорстокому зґвалтуванні її в лімузині після того, як вони зустрілися у популярному нічному клубі Олбані на початку 1990-х років, пише The New York Post.

Судовий позов у північній частині штату Нью-Йорк був поданий відповідно до нещодавно ухваленого Закону штату про дорослі жертви, який дає жертвам сексуального насильства рік для подання позовів у зв'язку з нападами, які відбулися багато років або навіть десятиліть тому.

За словами жертви, протягом багатьох років вона страждала від "фізичних, психологічних та емоційних травм", які стали результатом зґвалтування. Відповідно до викладеної в позові інформації, вона сіла до його лімузина після того, як він запропонував забрати її друга і відвезти їх двох на вечірку. Потерпіла стверджувала, що боксер одразу почав торкатися до неї і намагався поцілувати.

"Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув із мене штани і жорстоко зґвалтував".

[ + – ] Ставши легендою на рингу, Тайсон запам'ятався і низкою скандалів

У документі не йдеться про те, чи був водій Тайсона в машині в момент передбачуваного зґвалтування, чи був лімузин припаркований чи їхав.

Позивачка не називає свого імені, оскільки впевнена, що це створить для неї ризики у вигляді помсти з боку фанатів, переслідування чи глузувань. Її адвокат Даррен Сейрблак не сумнівається в тому, що вона говорить правду, оскільки розслідував її твердження і визначив, що все сказане "найвищою мірою заслуговує на довіру".

Конкретні дати пригоди не названо, проте з документа випливає, що це сталося на початку 90-х. Приблизно в той час 18-річна учасниця конкурсу краси Дезіре Вашингтон відкрито звинуватила Тайсона в тому, що він зґвалтував її в Індіанаполісі. 10 лютого 1992 року суд виніс вердикт у цій справі, відправивши чемпіона за ґрати на три роки. Сам Майк усі звинувачення проти себе заперечував.

Незважаючи на визначні спортивні досягнення, життя Тайсона поза рингом сповнене скандалів. Перша колишня дружина Тайсона, акторка Робін Гівенс, заявила в документах про розлучення, що їхній короткий шлюб наприкінці 1980-х характеризувався "неспровокованою люттю насильства та руйнування". Друга дружина Моніка Тернер подала на розлучення зі спортсменом у 2002 році, звинувативши його в подружній зраді під час їхнього шестирічного шлюбу.

Третьою дружиною боксера стала Моніка Спайсер, яка відсиділа за звинуваченням у шахрайстві. Пара одружилася у 2009 році й зараз виховує двох дітей. Крім того, Тайсон має п'ятеро старших дітей від попередніх стосунків із різними жінками.

Раніше Фокус писав про те, що Тайсон побив у літаку пасажира.