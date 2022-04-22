Майк Тайсон побив пасажира на борту літака (відео)

Потерпілий уже звернувся до поліції.

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55-річний американський професійний боксер Майк Тайсон побив пасажира на борту літака. Про це пише ABC.

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Як відомо, спортсмен побив невідомого чоловіка до крові. Це сталося в літаку, який прямував із Сан-Франциско до Флориди. Ймовірно, це був нав'язливий прихильник американського боксера, який своєю поведінкою спровокував спортсмена. Постраждалий згодом звернувся до поліції.

Перед бійкою на відео видно, як чоловік стоїть над сидінням боксера, махає руками і оживлено розмовляє, а Тайсон у цей час сидить тихо.

[ + – ] Майк Тайсон побив пасажира в літаку

"На жаль, у містера Тайсона стався інцидент на рейсі з агресивним пасажиром, який почав переслідувати його і кинув у нього пляшку з водою, коли він сидів на своєму місці", — сказали представники американського боксера електронному листі до Associated Press.

Нагадаємо, 55-річний Майк Тайсон у 2021 захотів знову побитися з Ленноксом Льюїсом, і таким чином взяти реванш за свою поразку у 2002 році.

Також Фокус писав про те, що американський професійний боксер Майк Тайсон зізнався, що програв один з боїв через жінок.