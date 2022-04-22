Майк Тайсон избил пассажира на борту самолета (видео)

Потерпевший уже обратился в полицию.

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55-летний американский профессиональный боксер Майк Тайсон избил пассажира на борту самолета. Об этом пишет ABC.

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Как известно, спортсмен избил неизвестного мужчину до крови. Это произошло в самолете, следовавшем из Сан-Франциско во Флориду. Вероятно, это был навязчивый поклонник американского боксера, который своим поведением спровоцировал спортсмена. Пострадавший впоследствии обратился в полицию.

Перед потасовкой на видео видно, как мужчина стоит над сиденьем боксера, машет руками и живо разговаривает, а Тайсон в это время сидит тихо.

[ + – ] Майк Тайсон избил пассажира в самолете

"К сожалению, у мистера Тайсона произошел инцидент на рейсе с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в него бутылку с водой, когда он сидел на своем месте", — сказали представители американского боксера в электронном письме в Associated Press.

Напомним, 55-летний Майк Тайсон в 2021 году захотел снова подраться с Ленноксом Льюисом, и таким образом взять реванш за свое поражение в 2002 году.

Также Фокус писал о том, что американский профессиональный боксер Майк Тайсон признался, что проиграл один из боев из-за женщин.