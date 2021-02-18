Майк Тайсон признался, что впервые проиграл бой из-за женщин

Легендарный боец сильно похудел после легкомысленных развлечений со случайными партнершами.

Известный американский боксер Майк Тайсон признался, что впервые проиграл на профессиональном ринге из-за измен своей жене. Спортсмен рассказал пикантные подробности о начале своей карьеры автобиографии "Железный Майк", его слова передает издание A Bola.

В феврале 1990 года Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проиграл Джеймсу "Бастеру" Дугласу (38-6, 25 КО) в 10 раунде и оборвал серию из 37 побед. Боксер утверждает, что не видел в противнике серьезной угрозы и совершенно не готовился к поединку. На тот момент его куда больше интересовали вечеринки и развлечения с девушками. Даже жена, актриса Робин Гивенс, не могла остановить похождения Майка.

"За день до боя у меня был секс одновременно с двумя горничными. И еще две накануне вечером. Думаю, я потерял большую часть веса, занимаясь сексом, а не в тренажерном зале. Не помню, чтобы занимался профессиональными делами, но весьма похудел", – рассказал Тайсон в своей автобиографической книге.

В 2020 году 54-летний Майк Тайсон вернулся на ринг ради боя с 51-летнего Роем Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поединок длиной в восемь раундов прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Ветераны бокса, которые составили судейскую коллегию, насчитали ничью. Таким образом у легендарного спортсмена сейчас насчитывается 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Майку Тайсону пришлось сбросить более 45 килограммов, чтообы набрать форму после длительного перерыва, ведь он не боксировал с 2005 года. Для этого спортсмену пришлось сесть на жесткую вегетарианскую диету и много заниматься в тренировочном зале.

Во-первых, стал веганом. Моя жена сказала, чтобы я встал на беговую дорожку. Начинал бегать по 15 минут, а закончилось все тем, что проводил на беговой дорожке по два часа. Я продолжал ходить в зал и следил за своей диетой", – поделился Майк Тайсон и напомнил, что регулярно сбрасывал весь в течение всей своей карьеры.