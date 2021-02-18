Майк Тайсон зізнався, що вперше програв бій через жінок

Легендарний боєць сильно схуд після легковажних розваг з випадковими партнерками.

Відомий американський боксер Майк Тайсон зізнався, що вперше програв на професійному рингу через зради своїй дружині. Спортсмен розповів пікантні подробиці про початок своєї кар'єри в автобіографії "Залізний Майк", його слова передає видання A Bola.

У лютому 1990 року Майк Тайсон (50-6, 44 КО) програв Джеймсу "Бастеру" Дугласу (38-6, 25 КО) в 10 раунді і обірвав серію з 37 перемог. Боксер стверджує, що не бачив у противнику серйозної загрози і зовсім не готувався до поєдинку. На той момент його куди більше цікавили вечірки і розваги з дівчатами. Навіть дружина, актриса Робін Гівенс, не могла зупинити пригоди Майка.

"За день до бою у мене був секс одночасно з двома покоївками. І ще дві напередодні ввечері. Думаю, я втратив більшу частину ваги, займаючись сексом, а не в тренажерному залі. Не пам'ятаю, щоб займався професійними справами, але дуже схуд", — розповів Тайсон у своїй автобіографічній книзі.

У 2020 році 54-річний Майк Тайсон повернувся на ринг заради бою з 51-річним Роєм Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поєдинок тривалістю вісім раундів пройшов на арені Staples Center у Лос-Анджелесі. Ветерани боксу, які склали суддівську колегію, нарахували нічию. Таким чином у легендарного спортсмена зараз налічується 50 перемог (44 нокаутом), шість поразок, ще два бої були визнані такими, що не відбулися.

Майку Тайсону довелося скинути більше 45 кілограмів, щоб набрати форму після тривалої перерви, адже він не боксував з 2005 року. Для цього спортсмену довелося сісти на жорстку вегетаріанську дієту і багато займатися в тренувальному залі.

"По-перше, став веганом. Моя дружина сказала, щоб я став на бігову доріжку. Починав бігати по 15 хвилин, а закінчилося все тим, що проводив на біговій доріжці по дві години. Я продовжував ходити в зал і стежив за своєю дієтою", — поділився Майк Тайсон і нагадав, що регулярно скидав вагу протягом всієї своєї кар'єри.