Впервые после долгой болезни: Княгиня Монако Шарлен снова уехала в ЮАР

Когда в прошлый раз Шарлен уезжала в ЮАР, она провела там большую часть 2021 года.

Снова одна: княгиня Монако Шарлен покидает князя Альбера и возвращается в Южную Африку впервые после ужасной болезни, которая продержала ее в ЮАР большую часть 2021 года. Шарлен родилась и выросла в этой стране и выступала за ее олимпийскую сборную до того, как встретила князя Монако и вышла за него замуж. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлен вернулась в Южную Африку одна впервые с тех пор, как перенесла ужасную болезнь и была вынуждена надолго разлучиться со своей семьей.

Еще в 2021 году 45-летняя спортсменка серьезно заболела, когда была в ЮАР и перенесла серию медицинских операций, в то время как ее муж, 65-летний князь Альбер, остался в Монте-Карло с их детьми, принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

Ожидалось, что в ЮАР княжеская чета отправиться вместе, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии "Научись плавать", которое включало гонку Waterbike Challenge.

Княгиня Шарлен в ЮАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Но фотографии, опубликованные в Instagram-аккаунте Monaco Palace в воскресенье, показывают, что Шарлен была одна на курорте Сан-Сити недалеко от Йоханнесбурга, в то время как ее мужа видели прогуливающимся по галерее княжеского дворца, где он любовался выставкой Пикассо.

Шарлен одета в рубашку для регби "Спрингбок" и сфотографирована в окружении улыбающейся молодежи.

Она большая фанатка сборной ЮАР, чемпионок мира, которые сейчас защищают свой титул во Франции.

Источник в Сан-Сити рассказал СМИ: "Конечно, ожидалось, что здесь будет князь Альбер – все хотели увидеть княжескую чету вместе. К сожалению, князь отсутствовал, но – кто знает – он может появиться позже".

Новые снимки появились сразу после того, как Шарлен заявила, что она все еще "спокойна и счастлива" на фоне слухов о глубокой напряженности в отношениях с мужем.

Княгиня Шарлен в ЮАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Она опровергла слухи, которые утверждали, что она живет в Швейцарии и видит мужа только по предварительной записи.

Слухи о том, что Шарлен несчастлива в браке начали появляться сразу после ее свадьбы, когда она расплакалась у алтаря. И только усилились после того, как она провела большую часть 2021 года вдали от мужа после возвращения в родную Южную Африку, где она должна была провести только месяц.

Ее не фотографировали в Монако с января 2021 года по март 2022 года, сославшись на проблему с носовыми пазухами, из-за которой она не могла летать.

Она пропустила седьмой день рождения своих близнецов Габриэллы и Жака и десятую годовщину свадьбы с Альбером.

Напомним, до своего отъезда в ЮАР Шарлен несколько раз выходила в свет вместе со своим мужем, демонстрируя единство.