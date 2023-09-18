Что стало причиной развода Хью Джекмана: прозвучали первые версии

Пока актеры хранят молчание о причинах своего расставания, количество версий этого шага растет с каждым днем.

Новость о разводе актеров Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс после 27 лет брака стала громом среди ясного неба для их поклонников. Несмотря на сделанное парой заявления, где те объяснили свое решение, в СМИ появляется все больше предположений, что же послужило причиной разрыва. Так, звезда Chanel 7 Купер Лоуренс в утреннем шоу высказала свое мнение по этому поводу, пишет Daily Mail.

Телеведущая считает, что Хью и Деборра-Ли давно приняли решение о разводе, но ждали, пока их младшему приемному ребенку, дочери Аве, исполнится 18 лет. Это позволило им избежать битвы за опеку и алименты, ведь старшему сыну пары, Оскару, тоже взятому из детдома, уже 23 года.

"Когда вы делите детей, а они еще маленькие, это обычно портит развод. Им не нужно об этом беспокоиться, потому что дети взрослые. Так что теперь они могут просто разделить свои многомиллионные состояния и имущество", – заявила она ведущим Мэтту Ширвингтону и Натали Барр.

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Хью и Деборра-Ли считались одной из самых крепких семей Голливуда Фото: Getty Images

Купер не исключает, что Джекман и Фернесс уже начали делить имущество, поскольку еще в январе выставили дом своей "мечты" для сдачи в аренду. Лоуренс также упомянула, как они сократили площадь своей трехэтажной квартиры стоимостью 54,2 миллиона долларов в Нью-Йорке до меньшей квартиры в Челси.

"Некоторое время на Бродвее ходили слухи, что в этом браке может быть что-то, и люди говорили: "Хм, это как-то странно". Как только они продали свою трехэтажную квартиру — свою огромную квартиру, в которой выросли дети — и уменьшили размеры… а затем отправили кучу мебели домой в Сидней, это было типа: "Хм, что здесь на самом деле происходит?"", – говорит журналистка.

Еще одна версия, которую озвучил инсайдер из окружения пары, состоит в том, что брак звездной пары дал трещину из-за пандемии COVID-19 и забастовки голливудских сценаристов.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась, скорее, в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и осложнил их отношения. Они работали над этим, но не смогли вернуть угасшие чувства", – говорит источник.

Он добавил, что ситуацию усугубила забастовка сценаристов в Голливуде, которая поставила пару в затруднительное положение:

"Между ними исчезла магия и оба это почувствовали. Расставание стало для Хью и Деб лучшим вариантом".

По его словам, актеры "никогда не будут говорить друг о друге негативно".

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман появился на публике без обручального кольца.