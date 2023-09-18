Оливье Рустен рассказал, что у него украли 50 нарядов из новой коллекции Balmain

Коллекция Balmain весна/лето 2024 должна была быть показана на Неделе моды в Париже в конце этого месяца.

Креативный директор Balmain Оливье Рустен сообщил, что произошло ограбление. И его новая коллекция нарядов была украдена. Теперь у него осталось всего несколько недель, чтобы успеть создать новые для Недели моды в Париже. Об этом пишет Grazia Magazine.

По словам креативного директора бренда Оливье Рустена, более пятидесяти предметов из коллекции были украдены после ограбления автомобиля, перевозившего эти вещи. Коллекция должна была быть показана на Неделе моды в Париже в конце этого месяца.

Сообщение Оливье Рустена

В эмоциональном заявлении, опубликованном в Instagram в субботу, Рустен рассказал, что их грузовик был угнан группой людей по пути в штаб-квартиру Balmain из аэропорта.

"Сегодня утром я проснулся с улыбкой, начиная примерку моего следующего шоу в 9 утра, и вот что произошло… 50 вещей Balmain украдены", — написал Рустен, отметив, что водитель грузовика не пострадал и с ним все в порядке.

Назначив шоу на 27 сентября, Рустен заверил, что он и его команда будут работать "день и ночь", чтобы компенсировать разрушительную потерю.

Рустен отметил, что кража – это было очень неуважительно ко всем, кто причастен к созданию коллекции. Речь идет о рабочих, поставщиках, его команде Balmain, которые трудились над ней, а теперь вынуждены начинать все заново.

В заключение он призвал всех быть благодарными и оставаться в безопасности. "Я хотел поделиться этим с вами, чтобы напомнить вам: не принимайте ничего как нечто само собой разумеющееся и, пожалуйста, будьте в безопасности. Это мир, в котором мы живем", — заключил дизайнер.

Оливье Рустен со своими моделями

Хотя модная одежда может стоить сотни тысяч долларов, но даже настолько известные бренды редко страдают от настолько дерзкого ограбления. После этой новости коллеги-дизайнеры и инсайдеры отрасли предложили бренду свою поддержку в комментариях, прежде чем креативный директор отключил комментарии.

Донателла Версаче написала: "Посылаю вам всю свою любовь. Я знаю, что вы и ваше творчество сможете преодолеть это!" в то время как Саймон Порте Жакмюс отправил смайлик. Модели Эльза Хоск и Линда Евангелиста также выразили свое разочарование и сочувствие.

Оливье Рустен возглавляет бренд с 2011 года, приняв бразды правления у Кристофа Декарнена, когда ему было всего 25 лет. С тех пор он стал фаворитом среди знаменитостей, и ему всегда можно доверять в том, что он принесет на подиум мирское ощущение гламура. В 2020 году произошла трагедия: французский дизайнер получил серьезные ожоги лица и тела после взрыва камина в его доме. В то время он хранил молчание об инциденте, раскрыв степень своих травм только после того, как он вылечился.

Оливье Рустен на показе

Сейчас неясно, как будет выглядеть его последняя коллекция после кражи.

Напомним, в прошлом году Оливье Рустен сделал коллекцию для бренда Жана-Поля Готье.