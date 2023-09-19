Елена Зеленская в стильном бежевом костюме прилетела в Нью-Йорк

Президент Украины и первая леди прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Нью-Йорк. Фотографии из аэропорта супруги опубликовали на официальных аккаунтах в Instagram.

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Отмечается, что глава государства и первая леди примут участие в мероприятиях 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности, Елена Зеленская расскажет об украинских детях и женщинах в рамках совместной дискуссии, тема которой в этом году — "Восстановление доверия и глобальной солидарности".

"В ближайшие дни буду иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. В частности, расскажу об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажу об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на мероприятии, приуроченном к Международному дню равной оплаты труда", – говорится в публикации.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский прилетели в Нью-Йорк Фото: Instagram @olenazelenska_official

Для первого выхода в Америке Зеленская выбрала стильный бежевый костюм, который состоял из блейзера с накладными карманами и соответствующих брюк. Свой ансамбль первая леди Украины дополнила подходящим топом бежевого цвета и коричневыми остроносыми туфлями.

В качестве аксессуаров Зеленская выбрала массивные бусы, цепочку с кулон и золотые серьги. Красивая укладка с локонами и нежный макияж завершили образ первой леди.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский прилетели в Нью-Йорк Фото: Instagram @olenazelenska_official

Напомним, первая леди встретится семьей Клинтон, которая поддерживает Украину, а также обсудит медицинское партнерство для Украины и спасение жизней с генеральным директором ВОЗ. Кроме того, супруга президента Украины совместно с гендиректором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, зафиксированным на снимках разбомбленных Россией памятников Украины.

Ранее Фокус писал, что Елена Зеленская в стильном брючном костюме встретилась с Тимоти Снайдером.