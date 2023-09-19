Хью Джекмана заметили на прогулке с Райаном Рейнольдсом (фото)

Неясно, куда направились два друга, но они явно были увлечены разговором.

54-летний австралийский актер Хью Джекман был замечен в компании 46-летнего канадского актера Райаном Рейнольдсом. Дуэт заметили на прогулке под дождем в Нью-Йорке. Об этом пишет PageSix.

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Разговаривая со звездой "Дэдпула", Джекман был одет в черную куртку и соответствующие брюки. Он завершил практичный образ белой футболкой и черными кроссовками. Звезда "Людей Икс" уже был без обручального кольца, так как на прошлой неделе стало известно, что он разводится с женой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака.

Рейнольдс был в черной куртке из плащевки на молнии и серых брюках. Для прогулки в пасмурную погоду он выбрал белые кроссовки, синие носки в белый горошек и завершил аутфит бейсболкой.

Неясно, куда направились два приятеля, но они явно были увлечены разговором. И Райан, и Хью известны тем, что с любовью критикуют друг друга в Интернете. Например, в январе Джекман призвал Академию не номинировать "Good Day" Рейнольдса в категории "Лучшая песня" — песню, представленную в мюзикле "Spirited".

"Теперь номинация Райана Рейнольдса в категории "Лучшая песня" сделает следующий год моей жизни невыносимым", — пошутил Джекман в видео, опубликованном в Twitter.

Также актеры работают вместе над предстоящим фильмом "Дэдпул 3". В июле 2023 года Хью Джекман предоставил своим поклонникам возможность взглянуть на то, чего они так долго ждали — его кадр в костюме на съемочной площадке нового фильма. "Дэдпул 3" должен выйти в кинотеатрах в ноябре 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака.