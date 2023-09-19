Ложные друзья. Топ-5 продуктов, которые мы считаем полезными, но на самом деле это не так

Если вы думаете, что протеиновый батончик – это здоровый продукт и он полезен для здоровья, подумайте еще раз. Диетологи рассказали о "ложных друзьях" нашей диеты.

Некоторые исследования объявляют о "пользе для здоровья" продуктов, которые на самом деле не так уж и полезны. Недавним примером является то, что фруктовые соки, содержащие только натуральные сахара, способствуют небольшому, но значительному снижению артериального давления, если их пить в умеренных количествах. На самом деле, любой диетолог или эксперт в области здравоохранения, скажет, что фруктовые соки, даже если они не содержат добавок или добавленного сахара, не так полезны, как вы думаете. Конечно, полностью натуральные соки могут благотворно влиять на наше здоровье, и все же, если вы готовите, например, смузи, всегда лучше добавить немного овощей, чтобы увеличить потребление клетчатки и предотвратить резкие скачки сахара. Об этом пишет Vogue.

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Конечно, речь идет не только о фруктовых соках. Многие другие продукты, купленные в магазине, теперь считаются продуктами ультраобработанными (UPF), несмотря на то, что на упаковке имеются этикетки, подчеркивающие их пользу для здоровья. Доктор Федерика Амати, врач и диетолог, определяет этот эффект как "ореол здоровья". "Этот термин мы используем для описания продуктов, подвергшихся ультраобработке, и различных других упакованных продуктов, которые представлены как "отличные источники витамина D" или "богатые клетчаткой", чтобы заставить людей поверить в то, что они являются здоровым выбором", — объясняет она.

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Другими примерами вводящих в заблуждение ярлыков являются "обезжиренный" или "низкокалорийный", а также добавление к названию продукта слова "легкий". Цельные, минимально обработанные продукты не обладают этими характеристиками: вы никогда не увидите банку фасоли с надписью "полезная для кишечника" или огурец с надписью "низкокалорийный". Дело в том, что по-настоящему здоровую пищу не обязательно рекламировать как таковую. "Исследования показали, что такая тактика влияет на наше поведение", — говорит Амати. "Мы более склонны выбирать продукты, которые называются "легкими".

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Это не вина потребителей. Целью маркетинга пищевых продуктов является продажа, поэтому в интересах производителей делать на продуктах маркировку, вводящую в заблуждение. "Научные методы определения того, полезна ли пища или нет, появились сравнительно недавно, и некоторые эксперты полагают, что различие между этими двумя категориями не столь четкое", — подчеркивает Амати. "Фактически, подавляющее большинство исследований UPF, продаваемых с такой маркировкой для здоровья, выявило полезные эффекты, которые значительно ниже обещанных".

Перед вами пять очень распространенных продуктов, которые могут показаться полезными, но на самом деле таковыми не являются

Соки и смузи из супермаркета

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"Классическим примером продуктов, продаваемых с такими заявлениями, как "источник витаминов" и "сделанный из свежих фруктов" являются сладкие напитки, которые напрямую способствуют повышению риска кариеса у детей, ожирения и диабета 2 типа у детей и взрослых".

Протеиновые батончики

"Их часто представляют как "с высоким содержанием белка" и "с низким содержанием сахара", но на самом деле они содержат искусственные подсластители и эмульгаторы, которые, как мы знаем, далеко не полезны для нашей кишечной микробиоты и здоровья в целом. Не говоря уже о том, что на самом деле очень мало людей, которым действительно нужны добавки с белками".

Сухие завтраки

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"На упаковках сухих завтраков можно прочитать такие надписи, как "источник витамина D", "на основе цельного зерна", "на растительной основе", "содержат железо"… На самом деле это в основном высокое содержание сахаров или подсластители и низкая пищевая ценность. Определенно не лучшая еда для начала дня".

Полуфабрикаты

"Это почти всегда продукты, подвергшиеся глубокой обработке и обычно замороженные на несколько недель. Они могут содержать до 30 ингредиентов, включая различные виды консервантов, эмульгаторов, сахаров, крахмалов и искусственных красителей. Свежий хлеб и выпечка требуют значительно меньше ингредиентов".

Продукты для детей на грудном вскармливании

Фото: Freepik

"Их продают особенно эффективно, и это делает их настоящими "злодеями" этой истории. Один из самых высоких показателей потребления ультраобработанных продуктов зафиксирован среди детей в возрасте до двух лет. Их часто приучают к еде в пакетиках и предварительно упакованной пище, которую едят руками, причем последняя, ​​в частности, представляется идеальным решением для обучения детей есть самостоятельно. На самом деле эти продукты должны быть случайным "угощением", а не основной частью детского рациона".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.