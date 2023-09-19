Крадут молодость: 5 ошибок в макияже глаз женщин после 40
С возрастом необходимо учитывать природные изменения лица и корректировать свой макияж, чтобы не выглядеть небрежно.
Глаза – зеркало души, и каждая девушка или женщина стремится выделить их с помощью макияжа, начиная от легкого касания тушью ресниц и заканчивая сложным визажем. Однако с возрастом кожа вокруг глаз и на веках претерпевает изменения, а это требует коррекции и в макияже. Ведь зачастую он, сделанный неправильно и без учета особенностей, может добавить еще больше лет или выглядеть неряшливо. Чтобы этого избежать, ресурс Shefinds назвал пять самых распространенных ошибок, который женщины после 40 лет допускают в макияже глаз. Зная о них, вы сможете избежать подобного и выглядеть наилучшим образом.
Игнорирование праймера под тени для век
Независимо от того, сколько вам лет, нанесение теней для век без применения праймера делает нежную и тонкую кожу над глазами идеальным местом, где тени будут скатываться и размазываться. С возрастом веки становятся более нависающими, из-за чего макияж быстрее теряет свою форму, поэтому праймер для теней становится необходимым инструментом в косметичке. Кроме того, праймер выравнивает тон кожи и устраняет обесцвечивание, делая тени для век более яркими.
Пренебрежение бровями
Ухоженные брови – признак вкуса. В 40+ они не должны быть чересчур объемными, но уход за ними и заполнение поредевших участков – необходимый шаг в макияже, если женщина хочет выглядеть моложе. Потратив всего несколько дополнительных минут утром и зафиксировав брови карандашом и гелем для бровей, можно обрамить свое лицо и сделать его более ухоженным и молодым.
Использование неправильной кисти для теней
Эта ошибка имеет два последствия. Если вы просто берете старые яркие тени для век и наносите их на нижнее и верхнее веко, вы не используете преимущества контуринга. Во-вторых, использование большой кисти для нанесения теней означает, что вы, вероятно, наносите цвет слишком близко к брови. Вместо этого стоит использовать тонкую и точную кисть, а также более светлые тона для контуринга. Проведите ею по прямой линии к хвостику брови, чтобы приподнять лицо. Обязательно используйте скошенную кисть для контурирования внешней части века — она предотвратит попадание цвета на нижнее веко. В конце необходимо все максимально хорошо растушевать.
Нанесение черной подводки для глаз на нижнее веко
Часто, желая сделать глаза визуально больше и шире, женщины наносят черную подводку на нижнее веко. Однако это имеет противоположный эффект – глаза становятся более "закрытыми". Чтобы добиться желаемого эффекта, лучше использовать нюдовую подводку для глаз и немного теней на внешний угол нижней линии ресниц, чтобы сделать глаза ярче.
Небрежное нанесение туши
Чаще всего женщины впопыхах красят ресницы, из-за чего те часто слипаются и имеют небрежный вид. Учитывая, что с возрастом ресницы редеют, такие глаза и вовсе выглядят плачевно. Стоит потратить немного времени и нанести тушь на корни ресниц, придавая им объем, а затем тщательно расчесать их, чтобы ресницы были разделены. Не бойтесь наносить два или три слоя, чтобы глаза выглядели как можно моложе.
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