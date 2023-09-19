Крадут молодость: 5 ошибок в макияже глаз женщин после 40

С возрастом необходимо учитывать природные изменения лица и корректировать свой макияж, чтобы не выглядеть небрежно.

Глаза – зеркало души, и каждая девушка или женщина стремится выделить их с помощью макияжа, начиная от легкого касания тушью ресниц и заканчивая сложным визажем. Однако с возрастом кожа вокруг глаз и на веках претерпевает изменения, а это требует коррекции и в макияже. Ведь зачастую он, сделанный неправильно и без учета особенностей, может добавить еще больше лет или выглядеть неряшливо. Чтобы этого избежать, ресурс Shefinds назвал пять самых распространенных ошибок, который женщины после 40 лет допускают в макияже глаз. Зная о них, вы сможете избежать подобного и выглядеть наилучшим образом.

Игнорирование праймера под тени для век

Независимо от того, сколько вам лет, нанесение теней для век без применения праймера делает нежную и тонкую кожу над глазами идеальным местом, где тени будут скатываться и размазываться. С возрастом веки становятся более нависающими, из-за чего макияж быстрее теряет свою форму, поэтому праймер для теней становится необходимым инструментом в косметичке. Кроме того, праймер выравнивает тон кожи и устраняет обесцвечивание, делая тени для век более яркими.

С возрастом веки опускаются, что чревато скатыванием теней и их размазыванием Фото: Getty

Пренебрежение бровями

Ухоженные брови – признак вкуса. В 40+ они не должны быть чересчур объемными, но уход за ними и заполнение поредевших участков – необходимый шаг в макияже, если женщина хочет выглядеть моложе. Потратив всего несколько дополнительных минут утром и зафиксировав брови карандашом и гелем для бровей, можно обрамить свое лицо и сделать его более ухоженным и молодым.

Использование неправильной кисти для теней

Эта ошибка имеет два последствия. Если вы просто берете старые яркие тени для век и наносите их на нижнее и верхнее веко, вы не используете преимущества контуринга. Во-вторых, использование большой кисти для нанесения теней означает, что вы, вероятно, наносите цвет слишком близко к брови. Вместо этого стоит использовать тонкую и точную кисть, а также более светлые тона для контуринга. Проведите ею по прямой линии к хвостику брови, чтобы приподнять лицо. Обязательно используйте скошенную кисть для контурирования внешней части века — она предотвратит попадание цвета на нижнее веко. В конце необходимо все максимально хорошо растушевать.

Нанесение черной подводки для глаз на нижнее веко

Часто, желая сделать глаза визуально больше и шире, женщины наносят черную подводку на нижнее веко. Однако это имеет противоположный эффект – глаза становятся более "закрытыми". Чтобы добиться желаемого эффекта, лучше использовать нюдовую подводку для глаз и немного теней на внешний угол нижней линии ресниц, чтобы сделать глаза ярче.

Небрежное нанесение туши

Чаще всего женщины впопыхах красят ресницы, из-за чего те часто слипаются и имеют небрежный вид. Учитывая, что с возрастом ресницы редеют, такие глаза и вовсе выглядят плачевно. Стоит потратить немного времени и нанести тушь на корни ресниц, придавая им объем, а затем тщательно расчесать их, чтобы ресницы были разделены. Не бойтесь наносить два или три слоя, чтобы глаза выглядели как можно моложе.

Чтобы глаза выглядели более красиво, следует уделить прокрашиванию ресниц больше времени Фото: Getty

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