Пальто, белая рубашка и много блеска: топ-5 трендов на осень и зиму 2023

Тренды на эту осень и зиму оказались на удивление удобными и реализуемыми даже теми, кто не слишком ревностно следит за модными тенденциями.

Главный тренд сезона осень-зима 2023 назвать хоть и нелегко, но можно. Это удобство. Самым ярким образом этого сезона стала лаконичная повседневной одеждой, но выполненной из качественных тканей. О новых трендах пишет Vogue.

Модные критики считают, что на модные веяния повлияла война в Украине, которая отодвинула ожидаемые тренды с безудержным блеском и экстравагантностью. В моде качественные пальто, стильные белые рубашки, будто позаимствованные из гардероба бойфренда и корпоративный деловой стиль, хоть и с хулиганскими деталями. Впрочем, нашлось место и блеску: пайетки и металлизированные ткани добавили немного праздника, но модели все равно остались лаконичными.

Еще одним неожиданным трендом оказалось нижнее белье. Трусики-шортики, расшитые пайетками, или без них, вязаные и совсем не отличающиеся от белья, теперь носят с черными колготками и дополняют кофточками на пуговицах, или футболками, тренчами и пальто. Иногда пояс колгот даже торчит над поясом трусиков. Странный, но хулиганский тренд все чаще появляется на красных дорожках.

Эмма Коррин в вязаных трусиках Фото: Getty Images

Если оставить в стороне блеск, вневременность уже некоторое время является лозунгом моды – поскольку мы все перешли к более сознательному подходу к одежде – но, безусловно, никогда не было лучшего времени для поиска инвестиционных покупок. Когда главные вещи сезона включают белую рубашку и черное пальто, выглядеть современно и создать гардероб, ориентированный на будущее, — это одно и то же.

Великолепное черное пальто

Главный тренд сезона – это черное пальто. Оно всегда уместно, оно идеально сочетается со всем, что вы под него наденете и это отличная инвестиция.

Фото: MaxMara Фото: Instagram 425yemets.store Фото: MaxMara

Причем если мрачный черный цвет покажется вам уж слишком в стиле семейки Аддамс, его всегда можно "разбавить" яркими аксессуарами – шарфом, пашминой, сумкой, обувью. Или просто броской брошью.

Белая рубашка

Белые рубашки всегда были неотъемлемой частью гардероба, но в этом сезоне они переходят из линии хора в центр внимания в капсуле классики.

Фото: RHUDE Фото: COS

Выбирайте удлиненные модели, которые могут даже стать платьями, мальчишеские модели, которые идеально сочетаются с мини-юбками в пайетках, или оверсайз модели, которые идеально подойдут к мешковатым джинсам.

Одеяло и пончо

Неизвестно, что повлияло на этот тренд, может новый фильм с Леонардо Ди Каприо про индейские племена.

Но теперь одеяла, пончо и очень объемные шарфы играю роль верхней одежды. Их подхватывают поясом, закрепляют брошами, просто драпируют поверх выбранного наряда. И выглядит это необычно, стильно и богемно. Словом, этот тренд стоит попробовать.

Цветочный принт

Это не первый раз, когда дизайнеры настаивают на том, что цветочный принт не должен отправляться на полку с наступлением осени и зимы.

В трендах 2023 – цветы. Они украшают платья, брюки и комбинезоны. И пусть вокруг опадают листья и идет дождь – на вашей одежде цветы не увядают, а радуют вас до весны.

Силуэт "песочные часы"

Силуэт с подчеркнутой талией набирал обороты весь сезон и все еще не мог считаться трендом, но затем Джиджи Хадид вышла в сумерках на фоне Голливудских холмов в черном костюме с юбкой от Versace, талия которого повторяла пропорции Софи Лорен, и тренд закрепился.

Талию подчеркивают ремнями, широкими плечиками пиджаков, но этот популярный когда-то силуэт определенно в тренде и будет радовать нас еще долго.

Ране Фокус писал о том, какие джинсы будут в моде этой осенью. Неожиданно в трендах оказались серые джинсы. Они потеснили даже классические голубые.