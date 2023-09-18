Джинсы, которые вы будете носить этой осенью: топ-3 главных трендов

Этой осенью и, скорей всего, зимой, джинсы снова станут основной одеждой в нашем гардеробе и уже можно выделить несколько главных трендов.

Related video

Осень уже наступила, пора переодеваться в то, что потеплее, пряча легкие летние брюки и шорты. И, конечно, в трендах снова джинсы. Потому что одежду популярней человечество еще не придумало.

Осень — это сезон перемен и трансформаций, и какой лучший способ охватить эту атмосферу, чем обновить свою коллекцию джинсов или пересмотреть ее, добавив в нее новые комбинации?

Собираетесь ли вы провести вечер с друзьями, планируете романтическое свидание в уютном кафе или просто хотите отлично выглядеть в течение недели, модные джинсы произведут революцию в вашем гардеробе этой осенью.

Модные журналы уже начали подбирать образы на осень 2023, но учтите, эти тенденции сохранятся и зимой, а также, скорей всего, захватят и весну. Так что самое время купить самые трендовые джинсы и добавить их в свой гардероб. А может, они у вас уже есть. Ведь мода циклична и осенью 2023 снова в трендах ретро-стиль.

Фокус расскажет о трех главных джинсовых трендах на осень 2023.

Серые джинсы

Любого фасона, с высокой или низкой талией, но именно серые. Модные журналы даже упоминают "свинцово-серый" оттенок.

Серые джинсы в тренде

Джинсы свободного силуэта очень модны этой осенью. Когда погода станет холоднее, этот более сдержанный оттенок джинсов будет преобладать вместо обычного темно-синего или даже черного цвета.

Они ненавязчиво выделяются среди более привычных оттенков и с ними можно создать много интересных контрастных образов.

Серые джинсы в тренде

Например, сочетайте их с классическим тренчем, коричневыми ботинками-челси и добавьте в образ яркую сумку.

А если сочетать серые джинсы с кожаной курткой и простой белой футболкой, то получится наряд в стиле Беллы Хадид и Хейли Бибер. И не забывайте про блейзер в стиле Кейт Миддлтон – так получится создать образ в стиле 1990-х.

Узкие джинсы

Неожиданно, но очень узкие укороченные джинсы возвращаются. И даже Меган Маркл на Играх непокоренных в Дюссельдорфе это продемонстрировала.

Доказывая, почему она является одной из самых почитаемых муз минималистической моды в мире, бывшая актриса полностью игнорировала модные правила, которым следует молодежь и два дня подряд носила узкие джинсы – стиль "ретро", который еще недавно считался "вычурным" и был заменен джинсами с более широкими штанинами.

Джинсы-скинни возвращает в моду Меган Маркл Фото: Getty

Меган продемонстрировала черные джинсы-скинни, которые сочетала с черной майкой и черными туфлями на шпильке.

А белые, укороченные и с разрезом на щиколотке сочетала с жилетом-свитером в тон от Ralph Lauren и черными замшевыми туфлями Love Affair от Aquazzura. А потом и с полосатой блузкой. Простые, но стильные образы уже приглянулись тем модницам, которые сохранили свои скинни, так что стоит ожидать их триумфального возвращения.

Джинсы-скинни возвращает в моду Меган Маркл Фото: Instagram Brauerei Schumacher

Ранее джинсы-скинни носили Сиенна Миллер и даже Кейт Миддлтон, так что если такие музы стиля выдвигают веские аргументы в пользу джинсов в стиле ретро, ​то мы полностью их поддерживаем.

Мешковатые джинсы

И тех, кто еще не готов достать с дальней полки свои скинни, можно утешить – широкие мешковатые джинсы все еще в моде. Джинсы-карго, джинсы-бочонки, просто широкие джинсы могут быть с накладными карманами и без них, с простым минималистичным силуэтом. У них может быть заниженная талия, или наоборот, завышенная талия, словом тренд 2000-х все еще здесь.

Мешковатые джинсы все еще в моде Фото: Getty

Такие джинсы показывали на подиумах в Париже и Копенгагене, и большинство приглашенных на показы, настойчиво демонстрировали свою любовь именно к этим силуэтам.

Что бы мешковатые джинсы смотрелись стильно, подбирайте к ним подходящий верх: более структурированный, или облегающий. А еще дополните свои джинсы чем-то нарочито женственным, с оборками и рюшами.

Мешковатые джинсы все еще в моде Фото: Getty Images

На первый взгляд может показаться, что кроссовки лучше всего подходят к мешковатым джинсам. Но кроссовки — это также самый верный способ заставить мешковатые джинсы или брюки выглядеть интересно.

Мешковатые джинсы — близкий родственник брюк-карго, и многие джинсовые версии на самом деле тоже являются брюками-карго. Сейчас это очень модный стиль, любимый как знаменитостями, так и влиятельными лицами моды. Карго придают образу более утилитарный вид, но их также можно сочетать с вечерними топами с пайетками. Яркие сумки и блейзеры также помогут создать интересные образы, после которых вы по-новому взглянете на свои мешкватые джинсы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как создать деловые образы с широкими мешковатыми джинсами.