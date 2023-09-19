"Коварно поскользнула": Анна Тринчер показала синяки на теле (фото, видео)

Артистка снимала новый клип, который считает самым красивым в своем творчестве.

22-летняя украинская актриса и певица Анна Тринчер показала синяки на руках и рассказала, где получила травму. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Синяки по всему телу", — написала звезда соцсетей, показав руки.

На вопрос подписчиков о том, что случилось, Анна Тринчер ответила, что "ее избили".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

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Однако впоследствии исполнительница подробнее раскрыла причины появления синяков на теле.

Анна Тринчер

"Меня побил пол... Именно так я считаю, и на этом видеодоказательстве видно, как он коварно поскользнул мою туфлю", — призналась певица, показав ролик, на котором она снимала клип на песню "Очі" и упала на пол.

"Шучу... 16 часов съемок, 0 часов сна, 7655677 таблеток, из-за плохого самочувствия", — добавила украинская знаменитость.

Анна Тринчер отметила, что это будет самый красивый ее клип.

Анна Тринчер

Анна Тринчер — представительница Украины на "Детском Евровидении 2015" в Болгарии, участница второго сезона "Голос. Дети" и суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны". Также она снималась в украинском сериале "Школа".

Напомним, украинский актер Тарас Цимбалюк показал редкие фото с возлюбленной.