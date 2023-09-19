Кейт Миддлтон продемонстрировала безупречный деловой стиль: новый выход принцессы (фото)

Принцесса Уэльская знает толк в эффектных костюмах.

41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила молодежную благотворительную организацию Streets of Growth в восточном Лондоне, выбрав для визита идеальный осенний ансамбль, который оценят все деловые женщины, пишет Hello.

Она надела светло-коричневый приталенный жакет четкого кроя от Roland Mouret, такого же цвета брюки-клеш и белый топ. Образ многодетная мать завершила светлыми туфлями-лодочками. Волосы Кейт оставила распущенными, и они плавными волнами спускались по ее плечам.

Streets of Growth ("Улицы роста) – это благотворительная организация, основанная более 20 лет назад. Ее деятельность направлена на изменение жизни молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, которые, как установлено, подвергаются риску оказаться в ловушке цикла изоляции, эксплуатации, преступности и насилия.

Во время визита жена наследника престола узнала о том, как сотрудники организации поддерживают этих молодых людей посредством информационно-просветительских программ и программ вмешательства.

Она пообщалась с основателем Streets of Growth Дарреном Уэйном, а также восемью сотрудниками, среди которых и те, кто когда-то сам получил помощь от организации.

Кейт также встретилась с двумя группами матерей и дочерей, которым помогла благотворительная организация. Ей показали туфли и украшения, сделанные ими в творческих мастерских.

"Что удивительно, так это то, что в сообществе есть организация, которая работает таким образом со всей семьей. Это инструменты, навыки и возможность выразить себя. Все это то, что нужно столь многим людям и стране. Это также встреча с семьями и молодыми людьми до того, как они дойдут до кризисной точки, и можно принять огромное количество мер", – отметила принцесса Уэльская.

Перед отъездом королевская особа также встретилась с представителем организации Unite Student, которая предоставила новое пространство для "Улиц роста" в своем флагманском студенческом общежитии в восточном Лондоне, а это означает, что благотворительная организация сможет обслуживать больше молодых людей в этом районе.

За последние два десятилетия "Улицы роста" изменили жизни более 5000 юных британцев.

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