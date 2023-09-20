Софи Лорен: легендарной итальянской актрисе исполнилось 89 лет

Софи Лорен – обладательница почетных премий всех основных кинофестивалей сегодня празднует День рождения.

Легендарной итальянской актрисе сегодня, 20 сентября, исполняется 89 лет. Для большинства любителей кино Софи Лорен – это не только кинозвезда мирового масштаба, но и эталон красоты, и икона стиля. Актриса сделала блестящую за карьеру, богатую запоминающимися ролями. Она относится к числу тех знаменитостей, которые обладают собственной звездой на голливудской Аллее славы.

Биография Софи Лорен

Софи Лорен, правильнее София Лоорен (итал. Sophia Loren), настоящее имя — София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне родилась 20 сентября 1934 в Риме.

Ее воспитывала мать, родители не состояли в браке, так что девочка была незаконнорожденной. Этот факт не добавил ей радости и счастья в детстве, которое она провела в Поццуоли — беднейшем пригороде Неаполя. Их маленькая семья была подвержена осуждению со стороны окружающих.

В 1957 году Софи Лорен вышла замуж за режиссера Карло Понти, который был старше ее на двадцать два года. Но поскольку его предыдущий брак не был расторгнут по канонам католической церкви, новый союз не был признан Ватиканом. Спор с Папой длился почти десять лет, пока в 1966 году, наконец, не завершился венчанием Софи Лорен и Карло Понти. В этом браке родились два сына — Карло-младший и Эдоардо. Сын сына Эдоардо Понти, как и его отец, впоследствии стал режиссером и также в его фильмах снималась Софи Лорен. Ее супруг Карло Понти умер в 2007 году.

Карьера Софи Лорен

Но София была удивительно красивой девушкой. В 15 лет Софи получила первое в своей жизни признание — второе место на конкурсе красоты в Неаполе.

В 1949 году молодую модель заметил продюсер Карло Понти. Под его влиянием София Чиколоне превратилась в Софи Лорен, которую знают все. Дебютным для Софи Лорен стал фильм "Торговля белыми рабынями". Юная актриса не стеснялась щеголять на съемочной площадке полуобнаженной. Однако Карло Понти быстро сообразил, что для успешной карьеры нужно нечто большее, чем красивая и обнаженная актриса в кадре.

Первой серьезной ролью для Софи Лорен стал фильм режиссера Витторио де Сика "Золото Неаполя", где она сыграла энергичную неаполитанскую лавочницу. Все роли Лорен в его фильмах стали наиболее значимы в ее карьере. Именно де Сика в полной мере открыл актерское дарование Софии Лорен. Режиссера можно назвать крестным отцом Лорен в кинематографе.

В 1951 году Лорен попала к самому Фредерико Феллини в картину "Luci del Varietа". Через два года она снялась в первой полудокументальной картине "Africa sotto i mari".

С 1957 года Лорен регулярно поступали предложения сниматься в Голливуде.

В 1994 году она в последний раз снялась с Мастроянни в фильме Роберта Олтмена "Высокая мода".

В 2002 году она снялась в фильме своего сына Эдоардо Понти — "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.

В2021 года в Риме 86-летняя Лорен за работу в фильме своего сына "Вся жизнь впереди" седьмой раз в карьере была удостоена национальной премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.

Актриса за свою карьеру была 9 раз была награждена премией "Золотой глобус" и трижды получила премию "Оскар" — самую престижную награду в кинематографе. Также она была награждена премиями Каннского, Венецианского, Московского и Берлинского кинофестивалей.

Напомним, в 2019 году Софи Лорен стала "крестной матерью корабля". Ей выпала честь разбить бутылку шампанского о нос шикарного океанского лайнера. Бутылка разлетелась вдребезги, что значит – плавание будет успешным и долгим.