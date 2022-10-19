88-летняя Софи Лорен появилась на публике впервые за долгое время

Кинодива посетила открытие собственного ресторана в сопровождении старшего сына Карло Понти.

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88-летняя итальянская кинодива Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике. Актриса пришла на открытие своего нового ресторана в Милане. Об этом пишет Daily Mail.

Софи Лорен сопровождали 77-летний бизнесмен Лучано Чиммино и ее старший сын от покойного кинопродюсера Карло Понти – Карло Понти-младший.

Лорен для эффектного появления выбрала элегантный белый костюм от Valentino, черные лаковые туфли и дополнила образ потрясающим бриллиантовым колье и серьгами.

В последние годы звезда фильмов "Чочара", "Высокая мода", "Брак по-итальянски" и многих других, нечасто появляется на публике. Она страдает от артрита из-за чего не может передвигаться без посторонней помощи. Так что даже свое 88-летие 20 сентября Софи Лорен отметила скромно, на своей шикарной вилле в Риме., или на вилле в Швейцарии.

[ + – ] Софи Лорен в последние годы страдает от артрита

Год назад легендарная актриса дала интервью, в котором призналась, что не чувствует себя на свой возраст.

И старается проживать каждый день в полную силу. Секрет своего душевного спокойствия она пояснила просто: Софи Лорен не теряет связи со своей семьей, наслаждается каждым моментом, пусть это даже вкусный ужин или кусочек отменного шоколада, а еще она избегает негативного мышления.

"Если вы здоровы и делаете то, что вам нравится, вы не можете думать: "Боже, завтра я умру!", — кинодива отметила, что продолжает работать (у нее сеть закусочных по всей Италии), обожает смотреть кино и иногда посещать церковь.

Она напомнила, что нужно стареть естественным образом. "Зачем менять свое тело и становиться кем-то другим, если вы счастливы внутри? Я никогда не думал об этом — никогда. Мне нравится то, что у меня есть. Я нравлюсь себе!", — посоветовала актриса.

И последнее правило, которому она следует – принимать вещи такими, какие они есть. "Мне было очень грустно, когда умер мой муж, потому что вы никогда не сможете избавиться от такого чувства грусти. Никогда. Каждый раз, когда вы думаете об этом, возникает ощущение одиночества, которое очень сильно, но это жизнь", — призналась актриса.

[ + – ] София Лорен с сыном Карло Понти

Напомним, ее супруг Карло Понти умер в 2007 году. У Софии Лорен – двое сыновей. Старший, Карло Понти-младший стал известным дирижером и работает в США, младший – Эдоардо Понти – стал режиссером. В 2020 году Лорен снялась в его фильме "Вся жизнь впереди".

Напомним, в 2019 году Софи Лорен стала "крестной матерью корабля". Ей выпала честь разбить бутылку шампанского о нос шикарного океанского лайнера. Бутылка разлетелась вдребезги, что значит – плавание будет успешным и долгим.