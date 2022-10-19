88-річна Софі Лорен з'явилася на публіці вперше за довгий час

Кінодіва відвідала відкриття власного ресторану в супроводі старшого сина Карло Понті.

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88-річна італійська кінодіва Софі Лорен уперше за довгий час з'явилася на публіці. Акторка прийшла на відкриття свого нового ресторану в Мілані. Про це пише Daily Mail.

Софі Лорен супроводжували 77-річний бізнесмен Лучано Чимміно та її старший син від покійного кінопродюсера Карло Понті — Карло Понті-молодший.

Лорен для ефектної появи обрала елегантний білий костюм від Valentino, чорні лакові туфлі й доповнила образ приголомшливим діамантовим кольє та сережками.

В останні роки зірка фільмів "Чочара", "Висока мода", "Шлюб по-італійськи" та багатьох інших нечасто з'являється на публіці. Вона страждає від артриту, через що не може пересуватися без сторонньої допомоги. Отож, навіть своє 88-річчя 20 вересня Софі Лорен відзначила скромно, на своїй шикарній віллі в Римі або на віллі у Швейцарії.

[ + – ] Софі Лорен останніми роками страждає від артриту

Рік тому легендарна акторка дала інтерв'ю, де зізналася, що не почувається на свій вік.

І намагається проживати щодня на повну силу. Секрет свого душевного спокою вона пояснила просто: Софі Лорен не втрачає зв'язок зі своєю родиною, насолоджується кожним моментом, нехай це навіть смачна вечеря або шматочок чудового шоколаду, а ще вона уникає негативного мислення.

"Якщо ви здорові та робите те, що вам подобається, ви не можете думати: "Боже, завтра я помру!" — кінодіва зазначила, що продовжує працювати (у неї мережа закусочних по всій Італії), обожнює дивитися кіно й іноді відвідувати церкву.

Вона нагадала, що треба старіти природним чином. "Навіщо міняти своє тіло та ставати кимось іншим, якщо ви щасливі всередині? Я ніколи не думала про це — ніколи. Мені подобається те, що я маю. Я подобаюся собі!" — порадила акторка.

І останнє правило, якого вона дотримується, — приймати речі такими, якими вони є. "Мені було дуже сумно, коли помер мій чоловік, тому що ви ніколи не зможете позбутися такого почуття смутку. Ніколи. Щоразу, коли ви думаєте про це, виникає відчуття самотності, яке дуже сильне, але це життя", — зізналася актриса. .

[ + – ] Софія Лорен із сином Карло Понті

Нагадаємо, її чоловік Карло Понті помер у 2007 році. У Софії Лорен двоє синів. Старший Карло Понті-молодший став відомим диригентом і працює в США, молодший — Едоардо Понті — став режисером. У 2020 році Лорен знялася в його фільмі "Все життя попереду".

Нагадаємо, у 2019 році Софі Лорен стала "хрещеною матір'ю корабля". Їй випала честь розбити пляшку шампанського об ніс шикарного океанського лайнера. Пляшка розлетілася вщент, це означає, що плавання буде успішним і довгим.