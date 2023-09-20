Крис Эванс дал редкий комментарий об отношениях с Альбой Баптистой

Голливудский актер и его избранница в начале осени 2023 года тайно поженились.

42-летний американский актер Крис Эванс дал редкий комментарий о своих отношениях с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптистой, на которой женился осенью 2023 года. Звезда фильмов Marvel стал героем нового выпуска GQ.

Журналисты издания отметили, что интервью было проведено "за несколько месяцев" до частной свадьбы пары 9 сентября.

"Я не работал целый год и не планирую, что было замечательно", — начал Эванс.

"Моей девушке, с которой я был некоторое время, когда мы начали встречаться, я сказал: "Да, я снимаюсь в одном фильме в год". Сейчас я стараюсь не работать", — признался "Капитан Америка".

Крис Эванс

Впоследствии 42-летний актер "Marvel" отметил, что только после "нескольких месяцев встреч" он и 26-летняя актриса Альба Баптиста начали "жить в Атланте в течение года".

Осенью 2022 года Эванс снимал будущий приключенческий рождественский боевик "Red One" в столице Джорджии.

Крис Эванс и Альба Баптиста Фото: Скриншот

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"И даже когда наступил тот год, я думал: "Никогда снова", — поделился актер.

Крис Эванс

Звезда "Мстителей" потом еще раз вспомнил о своей жене.

"Моя девушка очень любит энергию и первое впечатление о людях. Я не очень, потому что я чувствую, что я не всегда выдаю то же самое из ворот. Поэтому я действительно стараюсь сдерживать суждения", — добавил самый сексуальный мужчина 2022 года, по версии People.

Крис Эванс

Напомним, в начале 2023 года "Капитан Америка" и Альба Баптиста забавно подтвердили свои отношения.

Также Фокус писал о планах Криса Эванса и его возлюбленной на вторую церемонию бракосочетания.