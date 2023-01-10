Крис Эванс и Альба Баптиста очень смешно подтвердили свои отношения

Больше года звезде "Капитана Америка" Крису Эвансу и португальской актрисе Альбе Баптиста удавалось держать свои отношения вдали от общественности, пока в ноябре 2022-го влюбленных не "сдали" инсайдеры.

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41-летний американский актер Крис Эванс поделился 45-секундным видео в своем Instagram-аккаунте, в котором он и его подруга Альба Баптиста разыгрывают друг друга.

Накануне Эванс, как и многие его коллеги, решил подвести итоги прошлого года. Тысячи слов актеру заменило одно забавное домашнее видео с участием Баптисты. В видеоролике он и Альба по очереди пугают друг друга, неожиданно выскакивая из-за угла, а реакция зафиксирована на камеру. Судя по видео, девушка Эванса очень уязвима.

"Оглядываясь на 2022 год", — говорит подпись, сопровождаемая тремя красными сердечками.

Согласно некоторым источникам, Эванс встречается с Баптистой уже больше года.

Напомним, Крис Эванс планирует создать семью и стать отцом.

"Это абсолютно то, чего я хочу… Жена, дети, создание семьи. Когда вы читаете о большинстве лучших артистов, будь то актеры, художники, писатели, большинство из них (признают — ред.), что это была не их работа, это были отношения, семья, которую они создавали, любовь, которую они обрели, любовь, которую они разделяли", — рассказал самый сексуальный мужчина мира в 2022 году.

Также Фокус писал, что Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной мира 2022 года.