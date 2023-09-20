Почему просороченная косметика вредит глазам и когда ее следует выбросить

Использование просроченной косметики для глаз может вызвать серьезные проблемы, так что от нее следует вовремя избавляться.

Возможно, вы слышали, что у косметики есть срок годности, но действительно ли вы следуете этим рекомендациям? Если вы похожи большинство людей, то скорее всего, вы используете косметику, пока она не кончится. А это не очень-то хорошо для здоровья. Когда слудет выбрасывать косметику для глаз, пишет CNET.

Ранее выяснилось, что почти 98% участников одного исследования заявили, что продолжали пользоваться косметикой с истекшим сроком годности.

Не пользуйтесь чужой косметикой Фото: Getty Images

В то время как некоторые люди могут использовать просроченную косметику, чтобы сэкономить деньги или избежать отходов, другие просто не понимают, что их продукты следует выбрасывать после определенного момента. В любом случае, существует потенциальный риск для здоровья при использовании косметики после истечения срока ее годности. Это не только увеличивает риск раздражения глаз и кожи, но также может повысить вероятность развития инфекции.

Чтобы избежать этих осложнений, важно соблюдать правила гигиены макияжа.

Когда истекает срок годности косметики для глаз?

Срок хранения большей части косметики для глаз короче, чем у других видов косметики, таких как румяна и тональный крем. По данным известной клиники Mayo, использование продуктов на жидкой основе (таких как тушь и жидкая подводка для глаз) вокруг глаз облегчает распространение бактерий , которые могут привести к глазным инфекциям.

Вот как долго обычно можно пользоваться косметикой для глаз:

Тушь: Три месяца.

Жидкая подводка для глаз: три месяца.

Карандаш для глаз: один-два года.

Пудровые тени для век: два года.

Кремовые тени для век: один год.

Прежде всего, обратите внимание на этикетку вашего продукта. Если вы видите значок открытой банки (известный как символ "Период после открытия" или PAO) с номером, напечатанным внутри, это поможет вам определить срок годности косметического средства. Например, если в списке указано 12, продукт можно безопасно использовать в течение года после его открытия. Если 24, то косметика годится для использования до двух лет.

Не пытайтесь реанимировать просроченную тушь Фото: Getty Images

Если вы не видите символ PAO, вы можете воспользоваться приведенными выше рекомендациями, чтобы определить, как долго вы можете использовать продукт до истечения срока его годности.

Будь то тушь, подводка для глаз или тени для век, ношение старой косметики сопряжено с определенными рисками. Вот некоторые из потенциальных опасностей использования просроченной косметики.

Раздражение

Когда срок годности косметики истекает, может произойти несколько вещей. Во-первых, ингредиенты могут начать портиться. Если это произойдет, и вы продолжите пользоваться косметикой, эти испорченные ингредиенты могут попасть в глаза и вызвать покраснение или раздражение.

Со временем в косметике и инструментах для ее использования могут появится бактерии и грибки. Если вы продолжите использовать эту загрязненную косметику, у вас может возникнуть раздражение кожи или прыщи.

Инфекции

Нанося просроченную косметику, вы также повышаете риск развития определенных инфекций, некоторые из которых могут быть серьезными.

Совместное использование косметики с другими людьми также увеличивает риск развития глазной инфекции, например конъюнктивита. Поэтому, если вы одолжите тушь у подружки, а она уже страдает от этого недуга, то это заболевание может передаться и вам.

Царапины

Когда вы наносите макияж, всегда есть вероятность случайно задеть или поцарапать глаз , особенно если вы спешите или наносите макияж в транспорте, а не в спокойной обстановке своей квартиры. В тот момент, это может показаться неважным, но это может иметь серьезные последствия, если срок годности косметики истек и на ней накопились бактерии.

Как соблюдать правила гигиены при макияже глаз

Соблюдая правильную гигиену макияжа глаз, вы можете снизить риск раздражения, инфекции и других проблем со здоровьем.

Инфекций глаз можно избежать Фото: Getty

Выбросьте испорченную или просроченную косметику. Может возникнуть соблазн сохранить любимую жидкую подводку для глаз, пока она не закончится, но как только срок ее годности истечет, пришло время от нее избавиться. В противном случае вы рискуете своим здоровьем глаз. Вам также следует выбросить любую косметику, изменившую цвет или запах.

Не пытайтесь реанимировать засохшие продукты. Если у вас засохший тюбик туши, не добавляйте воду или слюну, чтобы увлажнить его.

Мойте руки перед нанесением макияжа. Когда ваши руки чистые, у вас меньше шансов перенести бактерии с пальцев на лицо.

Храните косметику правильно. Косметика может быстрее выйти из строя под воздействием высокой температуры и влаги. Чтобы продлить срок хранения косметики, лучше всего хранить ее в прохладном темном месте.

Тщательно удаляйте макияж. Если вы ложитесь спать с макияжем, это может закупорить поры, вызвать прыщи и ухудшить состояние кожи.

Избегайте тестеров в магазинах косметики. Ими многие пользуются, а значит, вы не знаете, кто трогал эту косметику ранее и какие у него заболевания. Также не следует делиться косметикой с друзьями.

Если вы уже заразились, то прекратите наносить макияж в области глаз. Вам также следует выбросить всю косметику, которой вы пользовались, когда заразились.

Не используйте другие виды макияжа вокруг глаз. Возможно, вы видели, как люди используют карандаш для губ вместо подводки для глаз, но есть веские причины не делать этого. Во-первых, вы можете занести бактерии изо рта в глаза. Но также продукты для губ могут содержать добавки, которые не разрешены для использования вокруг глаз.

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