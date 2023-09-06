Яркий и эффектный макияж: Топ-5 самых модных теней для век

Если летом желания и возможности обильно краситься нет из-за жары, то осенью смена погоды может возродить любовь к смелым экспериментам с макияжем.

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Когда дело доходит до трендов макияжа для лета всегда кажется, что меньше значит лучше — более легкая тональная основа, продуманные цветовые акценты и мало теней для век или вообще их отсутствие. Осенью наступает время экспериментов, ведь погода становится прохладней и можно не опасаться, что тщательно наложенные на веки тени размажутся от пота.

Осень — прекрасное время, чтобы опробовать новые цвета, новые продукты или научиться новым техникам, поскольку у вас больше времени и меньше страха перед испорченным макияжем. Осенью 2023 года подумайте о том, чтобы использовать макияж в более захватывающих и экспериментальных формах. Основные тенденции этого сезона связаны с крайностями: от эффектных ресниц "паучьи лапки", до изысканных цветов теней для век.

Фокус собрал пять главных трендов теней для век на осень 2023.

Прохладные тона

Тени для век холодных тонов станут новым нейтральным трендом в 2023 году, например, пыльно-лиловые, румяно-розовые и дымчато-серые. "Подумайте о более мягких, туманных оттенках цвета, которые будто обволакивают глаза", — говорит Виктор Анайя, известный визажист из Нью-Йорка.

Прохладные оттенки теней для век в тренде на осень 2023

Если вы будете использовать дымчатые тени прохладных оттенков, можете сочетать их с подводкой для глаз для выразительности и добавить немного глиттера, чтобы подчеркнуть прохладный эффект.

Макияж латте

Осенний макияж традиционно предполагает коричневые и бежевые оттенки, дарящие ощущение тепла и уюта.

Макияж в стиле "латте"

Так что среди трендов на осень 2023 – один из главных – это макияж латте. Для тех, кто уже практически живет исключительно в нюдовых тонах, макияж латте не составит труда, поскольку он состоит из наслоения различных оттенков коричневого для создания монохромного образа.

Макияж аура

Этот тренд перекочевал с ногтей на веки. Среди самых популярных — зеленые тени с глиттером, которые заставляют ваши глаза сиять. Вам понадобятся два оттенка выбранного цвета (но помните о тренде на зеленый).

Макияж глаз в стиле "аура"

Техника на удивление проста: нанесите более темный мерцающий оттенок на все веко до складки, создавая форму по направлению к вискам, а также на нижнюю линию ресниц, затем нанесите согласованный более яркий мерцающий оттенок на центр века, чтобы создать эффект ореола.

Дофаминовый всплеск

Кислотно-яркие цвета, казалось, больше подходят для лета, но летом нас тормозила жара. Так что тренд на яркие цвета теней для век перекочевали в осень.

Яркие цвета теней для век в тренде

Один яркий цвет, или несколько контрастных, вы можете сочетать их по своему вкусу, и тогда ваш взгляд точно будет самым выразительным.

1990-е не сдаются

"Если есть какое-то десятилетие, которое больше всего повлияло на макияж за последние несколько лет, то это определенно 1990-е годы", — говорит Анайя. Но осенью 2023 года, по словам визажиста, макияж в стиле ретро будет больше в стиле гранж. А это значит черная подводка для глаз и серо-черные тени для век.

Ретро-стиль в макияже

Словом, смоки айс (smoky eyes) – снова в трендах. Это, напомним, техника макияжа глаз с плавным переходом от темного оттенка на подвижном веке к светлому ближе к брови. Использовать стоит минимум два оттенка теней и тщательно растушевывать границы. И всегда можно добавить немного глиттера, чтобы макияж выглядел не таким мрачным.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как получить здоровый и сияющий цвет лица без макияжа.