Белые брови, веснушки и стразы. Тренды макияжа лета 2022

В моде этого года беззаботность, естественность и яркие цвета. А также стразы и жемчужины

С летом приходят новые тренды в макияже. Конечно, никто не помешает вам красится так, как вы привыкли, или не красится вовсе, но летние месяцы – это отличное время для того, чтобы попробовать что-то новенькое. И яркое. Ведь когда еще экспериментировать, как не во время солнечных дней.

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Этим летом ваш макияж может быть смелым и естественным, красочным и сдержанным, минималистичным и удивительным. В моде столько трендов, что каждый может выбрать что-нибудь себе по душе.

"Тренды действительно могут зависеть от человека. Естественная, сияющая кожа с румянцем сейчас популярна, как никогда, но в этом году мы видим и более смелые решения макияжа глаз: блеск, металлик и яркие цвета в подводке", — говорит визажист Эшли Ребекка, которая красила селебрити для красных дорожек и модных фотосессий для глянца.

Среди новшеств, популярных в этом году, отказ от четкого скульптурирования лица в стиле ранеей Ким Кардашьян. Теперь акцент на скулах и носу рекомендуют делать с помощью румян. Более того, сейчас румяна вместе с консилером наносятся и под глаза в качестве корректора. Но то, что стало революцией в TikTok, оказалось давно известным визажистам трюком.

"Есть много вирусных роликов с таким макияжем, но визажисты используют его годами", — отмечает Ник Лужан, визажист из Нью-Йорка с 15-летним опытом работы в индустрии моды.

Но есть несколько трендов, которые появились в этом году и не собираются сдавать позиции. И лето 2022 – самое время их попробовать.

Акцент на бровях

Брови долгое время оставались в своем естественном виде. Особенно после того, как это ввели в моду Наталья Водянова и Кара Делевинь. Но сейчас на подиумах, модных фотосессиях и среди трендов соцсетей все чаще появляются образы, когда бровям уделяется много внимания.

[ + – ] Актриса Барби Феррейра и ее очень тонкие брови

Среди самых интересных тенденций – тонкие бровки в стиле 1920-х, которые неоднократно возвращались в моду и снова отправлялись в забвение, когда модницы уставали их выщипывать.

[ + – ] Выбеленные брови - тренд лета 2022

И выбеленные брови, которые не отвлекают внимание от яркого макияжа глаз. Хорошие новости – в этом случае ничего выщипывать не надо.

Монохромный макияж

Мало того, что монохромный макияж отлично подчеркивает черты лица, так еще и упрощает процесс нанесения.

"Идея выбрать подходящий оттенок губ или румян и нанести его на другие области лица — проста и эффективна", — говорит Ник Лужан.

[ + – ] Монохромный макияж - в моде летом 2022

Для монохромного макияжа отлично подойдут оттенки кораллового, персикового, розового, красного и кирпичного, так как они, как правило, наиболее лестны для различных оттенков кожи. Никто не помешает попробовать и более яркие цвета, но тут можно ошибиться и макияж будет испорчен. Так что визажисты советуют — если вы хотите поэкспериментировать с более яркими и смелыми цветами, возможно, лучше ограничить эти цвета областью теней для век, а все остальные области оставить естественными и нетронутыми.

Драгоценные глаза

Драгоценные камни, стразы и жемчужины вернули себе место в качестве модных аксессуаров для лица.

[ + – ] Стразы и драгоценные камни - идеальны для акцента на глазах

Этот тренд цикличен и возвращается в моду каждые 10–15 лет. В последний раз он был по-настоящему популярен в 1990-х и начале 2000-х.

Не исключено, что популярности макияжа с использованием страз способствовал сериал "Эйфория" – настоящий кладезь оригинальных идей для макияжа и маникюра. Напомним, нейл-арт, прозванный в соцсетях "песочные часы", популярен, как никогда, а был придуман именно для одной из героинь сериала.

[ + – ] Жемчужный макияж - прямо с подиума

Но в любом случае, сделать фентезийный макияж с использованием блестящих камней и жемчужин – одно из обязательных заданий на это лето. Располагать их лучше у глаз.

Всплеск цвета

Лето 2022 – самое время распрощаться с нейтральной цветовой палитрой, приобрести несколько ярких подводок и палеток теней и оторваться по полной программе.

[ + – ] Барвинковый Very Peri - цвет 2022 года

Один из популярных оттенков этого сезона – барвинковый Very Peri – цвет этого года, как провозгласил Институт цвета Pantone. По мнению визажистов – это очень лестный цвет, ведь имеет красноватый оттенок, что делает его подходящим для всех типов кожи.

Независимо от того, придерживаетесь ли вы этой тенденции в макияже глаз, помаде или блеске, Лужан рекомендует не усложнять ее. "Следует помнить — всплеск цвета в одном месте всегда является лучшим способом произвести впечатление.

[ + – ] Яркая подводка - тренд макияжа этим летом

Но кроме сиреневого, или барвинкового, следует летом 2022 попробовать яркую подводку, или тени – голубую, неоновую, желтую, словом, любого цвета, который вам по душе.

Обратный кошачий глаз

Еще один тренд макияжа глаз 2022, а именно, подводки. На подиумы и в макияж селебрити вернулась подводка в стиле "кошачий глаз", но обратная.

[ + – ] Подводка "кошачий глаз" - тренд этого лета

Плюс ее в том, что она подойдет для любого разреза глаз, даже с нависающим веком и придаст макияжу таинственный и экстравагантный вид.

[ + – ] Акцент на нижнем веке можно сочетать с подводкой верхнего

Независимо от того, делаете ли вы линии четкими, или размытыми, но обратный кошачий глаз сделает глаза больше и выразительней. Так как верхнее веко светлое и яркое, а углы подводки приподнимают внешние уголки глаз.

Фокус уже писал, как сделать идеальный "кошачий глаз" и разнообразить свой макияж глаз.

Сияющий блеск на губах

После того, как карантинные ограничения были сняты и маски отправились в небытие, модницы, наконец, снова могут уделить внимание макияжу губ.

[ + – ] Сияющие губы - тренд лета 2022

И в моду вернулся блеск. Блестящие сочные губы – тренд этого лета. Для создания правильного эффекта подойдут блески с переливающимися частичками, которые заставят ваши губы сиять на солнце.

Веснушки

Сейчас трудно поверить, но когда-то веснушки скрывались и выбеливались. Сейчас – они в моде.

[ + – ] Веснушки - главный атрибут лета

И если своих веснушек у вас нет, но на помощь приходит косметика. Некоторые даже делают татуировки в виде веснушек, но это слишком радикальный способ.

Вместо него стоит освежить лицо искусственными веснушками. Нанести их можно хной, подводкой для глаз, карандашом для бровей или даже специальным карандашом для веснушек.

[ + – ] Есть даже специальные средства для нанесения искусственных веснушек

Особенно это рекомендуется тем, кто не может отказаться от тональной основы. Визажисты считают, что оживить ровный, искусственный тон кожи можно именно "солнечными поцелуями".