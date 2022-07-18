Білі брови, ластовиння та стрази. Тренди макіяжу літа 2022

У моді цього року безтурботність, природність і яскраві кольори. А також стрази та перлини.

Із літом приходять нові тренди в макіяжі. Звичайно, ніхто не завадить вам фарбуватися так, як ви звикли, або не фарбуватися зовсім, але літні місяці — це чудовий час для того, щоб спробувати щось новеньке. І яскраве. Адже коли ще експериментувати, як не під час сонячних днів.

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Цього літа ваш макіяж може бути сміливим і природним, барвистим і стриманим, мінімалістичним і дивовижним. У моді стільки трендів, що кожен може вибрати щось собі до душі.

"Тренди дійсно можуть залежати від людини. Природна, сяюча шкіра з рум'янцем зараз популярна, як ніколи, але цього року ми бачимо й сміливіші рішення макіяжу очей: блиск, металік і яскраві кольори в підводці", — каже візажистка Ешлі Ребекка, яка фарбувала селебріті для червоних доріжок і модних фотосесій для глянцю.

Серед нововведень, популярних цього року, відмова від чіткого скульптурування обличчя в стилі ранньої Кім Кардаш'ян. Тепер акцент на вилицях і носі рекомендують робити за допомогою рум'ян. Крім того, зараз рум'яна разом із консилером наносять і під очі як коректор. Але те, що стало революцією в TikTok, виявилося давно відомим візажистам трюком.

"Є багато вірусних роликів із таким макіяжем, але візажисти використовують його роками", — зазначає Нік Лужан, візажист із Нью-Йорка з 15-річним досвідом роботи в індустрії моди.

Але є кілька трендів, які з'явилися цього року ітане мають наміру здавати позиції. І літо 2022 — саме час їх спробувати.

Акцент на бровах

Брови тривалий час залишалися у своєму природному вигляді. Особливо після того, як це ввели в моду Наталія Водянова та Кара Делевінь. Але зараз на подіумах, модних фотосесіях і серед трендів соцмереж усе частіше з'являються образи, коли бровам приділяється багато уваги.

[ + – ] Акторка Барбі Феррейра та її дуже тонкі брови

Серед найцікавіших тенденцій — тонкі брівки у стилі 1920-х, які неодноразово поверталися в моду та знову вирушали в забуття, коли модниці втомлювалися їх вищипувати.

[ + – ] Вибілені брови — тренд літа 2022

І вибілені брови, які не відволікають увагу від яскравого макіяжу очей. Хороші новини — у цьому випадку нічого вищипувати не треба.

Монохромний макіяж

Крім того, що монохромний макіяж відмінно підкреслює риси обличчя, так ще й полегшує процес нанесення.

"Ідея вибрати відповідний відтінок губ або рум'ян і нанести його на інші області обличчя — проста й ефективна", — говорить Нік Лужан.

[ + – ] Монохромний макіяж — у моді влітку 2022

Для монохромного макіяжу відмінно підійдуть відтінки коралового, персикового, рожевого, червоного та цегляного, тому що вони, як правило, найбільше пасують різним відтінкам шкіри. Ніхто не завадить спробувати і яскравіші кольори, але тут можна помилитися, і макіяж буде зіпсований. Так що візажисти радять — якщо ви хочете поекспериментувати з яскравішими та сміливішими кольорами, можливо, краще обмежити ці кольори областю тіней для повік, а решту всіх областей залишити природними та недоторканими.

Дорогоцінні очі

Дорогоцінні камені, стрази та перлини повернули собі місце як модні аксесуари для обличчя.

[ + – ] Стрази та дорогоцінне каміння — ідеальні для акценту на очах

Цей тренд циклічний і повертається моду кожні 10–15 років. Востаннє він був по-справжньому популярним у 1990-х і на початку 2000-х.

Не виключено, що популярності макіяжу з використанням стразів сприяв серіал "Ейфорія" — справжнє джерело оригінальних ідей для макіяжу та манікюру. Нагадаємо, нейл-арт, прозваний у соцмережах "пісочним годинником", популярний, як ніколи, а був придуманий саме для однієї з героїнь серіалу.

[ + – ] Перлинний макіяж — прямо з подіуму

Але в будь-якому випадку, зробити фентезійний макіяж із використанням блискучих камінчиків і перлин — одне з обов'язкових завдань на це літо. Розташовувати їх краще біля очей.

Сплеск кольору

Літо 2022 — саме час розпрощатися з нейтральною палітрою кольорів, придбати кілька яскравих підводок і палеток тіней та відірватися на повну.

[ + – ] Барвінковий Very Peri — колір 2022 року

Один із найпопулярніших відтінків цього сезону — барвінковий Very Peri — колір цього року, як проголосив Інститут кольору Pantone. На думку візажистів — це дуже приємний колір, адже має червоний відтінок, через що він пасує всім типам шкіри.

Незалежно від того, чи дотримуєтесь цієї тенденції в макіяжі очей, помаді або блиску, Лужан рекомендує не ускладнювати її. "Слід пам'ятати — сплеск кольору в одному місці завжди є найкращим способом справити враження.

[ + – ] Яскрава підводка — тренд макіяжу цього літа

Але, крім бузкового, або барвінкового, слід влітку 2022 спробувати яскраві підводки або тіні — блакитні, неонові, жовті, словом, будь-якого кольору, який вам до душі.

Зворотне котяче око

Ще один тренд макіяжу очей 2022 року, а саме підводки. На подіуми та в макіяж селебриті повернулася підводка в стилі "котяче око", але зворотна.

[ + – ] Підводка "котяче око" — тренд цього літа

Плюс її в тому, що вона пасуватиме будь-якому розрізу очей, навіть із навислою повікою, і надасть макіяжу таємничого й екстравагантного вигляду.

[ + – ] Акцент на нижній повіці можна поєднувати з підводкою на верхній

Незалежно від того, робите ви лінії чіткими чи розмитими, зворотне котяче око зробить очі більшими та виразнішими. Тому що верхня повіка світла та яскрава, а кути підводки піднімають зовнішні куточки очей.

Фокус уже писав, як зробити ідеальне "котяче око" й урізноманітнити свій макіяж очей.

Сяйливий блиск на губах

Після того, як карантинні обмеження було знято й маски вирушили в небуття, модниці нарешті знову можуть приділити увагу макіяжу губ.

[ + – ] Сяйливі губи — тренд літа 2022

І в моду повернувся блиск. Блискучі соковиті губи — тренд цього літа. Для створення правильного ефекту підійдуть блиски з частинками, що переливаються, які змусять ваші губи сяяти на сонці.

Ластовиння

Зараз важко повірити, але колись ластовиння ховали та вибілювали. Зараз воно в моді.

[ + – ] Ластовиння — головний атрибут літа

І якщо свого ластовиння у вас немає, то на допомогу приходить косметика. Деякі навіть роблять татуювання у вигляді ластовиння, але це занадто радикальний спосіб.

Замість нього варто освіжити обличчя штучними ластовинням. Нанести його можна хною, підводкою для очей, олівцем для брів або навіть спеціальним олівцем для ластовиння.

[ + – ] Є навіть спеціальні засоби для нанесення штучного ластовиння

Особливо це рекомендується тим, хто не може відмовитися від тональної основи. Візажисти вважають, що оживити рівний, штучний тон шкіри можна саме "сонячними поцілунками".