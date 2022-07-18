Білі брови, ластовиння та стрази. Тренди макіяжу літа 2022
У моді цього року безтурботність, природність і яскраві кольори. А також стрази та перлини.
Із літом приходять нові тренди в макіяжі. Звичайно, ніхто не завадить вам фарбуватися так, як ви звикли, або не фарбуватися зовсім, але літні місяці — це чудовий час для того, щоб спробувати щось новеньке. І яскраве. Адже коли ще експериментувати, як не під час сонячних днів.
Цього літа ваш макіяж може бути сміливим і природним, барвистим і стриманим, мінімалістичним і дивовижним. У моді стільки трендів, що кожен може вибрати щось собі до душі.
"Тренди дійсно можуть залежати від людини. Природна, сяюча шкіра з рум'янцем зараз популярна, як ніколи, але цього року ми бачимо й сміливіші рішення макіяжу очей: блиск, металік і яскраві кольори в підводці", — каже візажистка Ешлі Ребекка, яка фарбувала селебріті для червоних доріжок і модних фотосесій для глянцю.
Серед нововведень, популярних цього року, відмова від чіткого скульптурування обличчя в стилі ранньої Кім Кардаш'ян. Тепер акцент на вилицях і носі рекомендують робити за допомогою рум'ян. Крім того, зараз рум'яна разом із консилером наносять і під очі як коректор. Але те, що стало революцією в TikTok, виявилося давно відомим візажистам трюком.
"Є багато вірусних роликів із таким макіяжем, але візажисти використовують його роками", — зазначає Нік Лужан, візажист із Нью-Йорка з 15-річним досвідом роботи в індустрії моди.
Але є кілька трендів, які з'явилися цього року ітане мають наміру здавати позиції. І літо 2022 — саме час їх спробувати.
Акцент на бровах
Брови тривалий час залишалися у своєму природному вигляді. Особливо після того, як це ввели в моду Наталія Водянова та Кара Делевінь. Але зараз на подіумах, модних фотосесіях і серед трендів соцмереж усе частіше з'являються образи, коли бровам приділяється багато уваги.
Серед найцікавіших тенденцій — тонкі брівки у стилі 1920-х, які неодноразово поверталися в моду та знову вирушали в забуття, коли модниці втомлювалися їх вищипувати.
І вибілені брови, які не відволікають увагу від яскравого макіяжу очей. Хороші новини — у цьому випадку нічого вищипувати не треба.
Монохромний макіяж
Крім того, що монохромний макіяж відмінно підкреслює риси обличчя, так ще й полегшує процес нанесення.
"Ідея вибрати відповідний відтінок губ або рум'ян і нанести його на інші області обличчя — проста й ефективна", — говорить Нік Лужан.
Для монохромного макіяжу відмінно підійдуть відтінки коралового, персикового, рожевого, червоного та цегляного, тому що вони, як правило, найбільше пасують різним відтінкам шкіри. Ніхто не завадить спробувати і яскравіші кольори, але тут можна помилитися, і макіяж буде зіпсований. Так що візажисти радять — якщо ви хочете поекспериментувати з яскравішими та сміливішими кольорами, можливо, краще обмежити ці кольори областю тіней для повік, а решту всіх областей залишити природними та недоторканими.
Дорогоцінні очі
Дорогоцінні камені, стрази та перлини повернули собі місце як модні аксесуари для обличчя.
Цей тренд циклічний і повертається моду кожні 10–15 років. Востаннє він був по-справжньому популярним у 1990-х і на початку 2000-х.
Не виключено, що популярності макіяжу з використанням стразів сприяв серіал "Ейфорія" — справжнє джерело оригінальних ідей для макіяжу та манікюру. Нагадаємо, нейл-арт, прозваний у соцмережах "пісочним годинником", популярний, як ніколи, а був придуманий саме для однієї з героїнь серіалу.
Але в будь-якому випадку, зробити фентезійний макіяж із використанням блискучих камінчиків і перлин — одне з обов'язкових завдань на це літо. Розташовувати їх краще біля очей.
Сплеск кольору
Літо 2022 — саме час розпрощатися з нейтральною палітрою кольорів, придбати кілька яскравих підводок і палеток тіней та відірватися на повну.
Один із найпопулярніших відтінків цього сезону — барвінковий Very Peri — колір цього року, як проголосив Інститут кольору Pantone. На думку візажистів — це дуже приємний колір, адже має червоний відтінок, через що він пасує всім типам шкіри.
Незалежно від того, чи дотримуєтесь цієї тенденції в макіяжі очей, помаді або блиску, Лужан рекомендує не ускладнювати її. "Слід пам'ятати — сплеск кольору в одному місці завжди є найкращим способом справити враження.
Але, крім бузкового, або барвінкового, слід влітку 2022 спробувати яскраві підводки або тіні — блакитні, неонові, жовті, словом, будь-якого кольору, який вам до душі.
Зворотне котяче око
Ще один тренд макіяжу очей 2022 року, а саме підводки. На подіуми та в макіяж селебриті повернулася підводка в стилі "котяче око", але зворотна.
Плюс її в тому, що вона пасуватиме будь-якому розрізу очей, навіть із навислою повікою, і надасть макіяжу таємничого й екстравагантного вигляду.
Незалежно від того, робите ви лінії чіткими чи розмитими, зворотне котяче око зробить очі більшими та виразнішими. Тому що верхня повіка світла та яскрава, а кути підводки піднімають зовнішні куточки очей.
Фокус уже писав, як зробити ідеальне "котяче око" й урізноманітнити свій макіяж очей.
Сяйливий блиск на губах
Після того, як карантинні обмеження було знято й маски вирушили в небуття, модниці нарешті знову можуть приділити увагу макіяжу губ.
І в моду повернувся блиск. Блискучі соковиті губи — тренд цього літа. Для створення правильного ефекту підійдуть блиски з частинками, що переливаються, які змусять ваші губи сяяти на сонці.
Ластовиння
Зараз важко повірити, але колись ластовиння ховали та вибілювали. Зараз воно в моді.
І якщо свого ластовиння у вас немає, то на допомогу приходить косметика. Деякі навіть роблять татуювання у вигляді ластовиння, але це занадто радикальний спосіб.
Замість нього варто освіжити обличчя штучними ластовинням. Нанести його можна хною, підводкою для очей, олівцем для брів або навіть спеціальним олівцем для ластовиння.
Особливо це рекомендується тим, хто не може відмовитися від тональної основи. Візажисти вважають, що оживити рівний, штучний тон шкіри можна саме "сонячними поцілунками".